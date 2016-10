The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Gameplay Trailer #2

Bethesda hat einen neuen The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition Gameplay Trailer veröffentlicht. In dem Video dürft ihr erneut einen Blick auf die optischen Verbesserungen werfen, die sich definitiv sehen lassen können. Im zweiten Gameplay Trailer sind Szenen von verschiedenen Plattformen zu sehen: PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 und Xbox One.

Bald könnt ihr euch dann selbst von der neuen Grafikpracht überzeugen. Die The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition erscheint am 28. Oktober für PlayStation 4 und Xbox One. Selbstverständlich kommen auch PC-Spieler in den Genuss der Special Edition. Diese können allerdings ein kostenlos Update herunterladen. Konsolenspieler müssen (noch mal) in die Taschen greifen und bezahlen.

