The Last Guardian erreicht Goldstatus

Es ist geschafft! The Last Guardian hat den Goldstatus erreicht, womit einer Veröffentlichung nun nicht mehr viel im Wege steht. Die freudige Nachricht verkündete Shuhei Yoshida hete via Twitter, nachdem es zunächst Verwirrung um den Goldstatus gab. Gestern Abend gab es nämlich schon einmal einen Tweet, der dann aber sang- und klanglos verschwunden ist. Glücklicherweise hat sich der neue Tweet nicht wieder in Luft aufgelöst.

Bis ihr The Last Guardian spielen dürft, müssen aber trotzdem noch einige Wochen verstreichen. Der Titel erscheint erst am 7. Dezember für die PlayStation 4.

I've waited a very long time to say this… The Last Guardian has gone gold! I'm so excited for you all to finally experience it ˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖ — Shuhei Yoshida (@yosp) October 22, 2016

