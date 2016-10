Trolls: Crazy Party Forest! – Spiel zum Film für große und kleine Troll-Fans

Während im Kino gerade Trolls: Crazy Party Forest! läuft, hat Ubisoft ein gleichnamiges Spiel veröffentlicht. In dem Game bauen Spieler ihr eigenes Dorf auf und können darin mit Charakteren aus dem Film interagieren. In eurem Dorf dürft ihr Samen, Lollipops, Süßigkeiten und Beeren aussäen und ernten. Kleintiere stellen magische Köstlichkeiten und Haarprodukte für eure Trolls her.

In Trolls: Crazy Party Forest! könnt ihr außerdem Partys schmeißen, dank denen weitere Trolle angelockt werden. Bei den virtuellen Partys fliegen garantiert die Haare. Spaß gibt es auch im Pool und bei diversen Mini-Spielen. Lust selbst mit den Trolls eine Party zu veranstalten? Das Spiel gibt es kostenlos via iOS oder Google Play.

