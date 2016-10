ARK: Survival Evolved Update 248 bringt neue Kreaturen und prozedural generierte Karten

Das ARK: Survival Evolved Update 248 ist da und hat wieder einige nette Schmankerl für Fans an Bord. Zu den Höhepunkten zählen definitiv die prozedural erstellten Karten. Außerdem hält das Explorer Note System im Spiel Einzug. Die Story Notes findet ihr nun sowohl auf den beiden Hauptinseln als auch in Scorched Earth. In 130 Schatzkisten lassen sich Notizen von ehemaligen Bewohnern der Inseln finden. Sammelt ihr diese, dürft ihr euch sogar über einen temporären XP-Buff freuen.

Mit dem ARK: Survival Evolved Update 248 sind außerdem drei neue Kreaturen Teil des Spiels. Der Karnivore Kaprosuchus ist vor allem im Wasser daheim und in Sümpfen zu finden. Er kann sowohl im Wasser als auch an Land ein enorm hohes Tempo erreichen. Diese Eigenschaft macht den Kaprosuchus zu einem gefährlichen Jäger, der sich vor allem auf kleine und mittlere Kreaturen stürzt.

In kälteren Regionen könnt ihr nun auf Chalicotherium treffen. Dies ist eine primitive Kreatur, die für gewöhnlich friedlich ist. Die Spezies ist sehr familienverbunden. Gelangt ihr in das Teritorium eines Chalicotherium und greift ein Familienmitglied an, habt ihr sofort das ganze Rudel am Hals. Ihr solltet die Kreaturen also lieber nicht leichtfertig provozieren. Falls doch, könnt ihr sogar eine solche Kreatur zähmen und mit einem Sattel bestücken.

In den Sümpfen von ARK ist nun auch der Diplocaulus Zuhause. Gelegentlich findet ihr die Kreatur auch an anderen Orten. Zähmt ihr euch einen Diplocaulus, könnt ihr diesen als Sauerstofftasche nutzen, was durchaus praktisch sein kann. An seinem Kopf hat Diplocaulus Blasen, in denen sich Sauerstoff befindet. Diesen könnt ihr euch zunutze machen.

