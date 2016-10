Pokémon Sammelkartenspiel Dampfkessel Erweiterung

Pokémon Sammelfieber zum Anfassen

Die Pokémon Videospiele sind vielen ein Begriff. Doch die Sammelleidenschaft gibt es längst auch außerhalb der Games. 1996 brachte man in Japan das Pokémon Trading Card Game in den Handel. Das Pokémon Sammelkartenspiel ist also fast so alt, wie die Videospiele. Auch in Deutschland gab es bereits in der Anfangszeit von Pokémon Sammelkarten zu kaufen.

In Japan erfreuen sich Trading Card Games schon seit langer Zeit sehr großer Beliebtheit. Es gibt zu unzähligen Marken Sammelkarten. Viele davon haben es nie über die Landesgrenzen hinaus geschafft. Pokémon ist allerdings weltweit sehr populär. Die Karten gibt es in 11 Sprachen und 74 Ländern. Im Laufe der Jahre wurden mehr als 21,5 Milliarden Karten ausgeliefert. Nicht schlecht, oder? Die Zahlen zum Pokémon Sammelkartenspiel sind wirklich beeindruckend.

Sonderlich überrascht bin ich aber nicht. Schon als ich Kind war, sammelten viele Personen in meinem Umkreis die Karten. Auf dem Schulhof wurde fleißig getauscht – auch von mir. Ich erinnere mich noch gut daran, wie stolz ich damals aus dem Kino kam, wo der erste Pokémon Film ausgestrahlt wurde. Für die Besucher gab es eine besondere Mew-Karte. Für mich ist diese heute so etwas wie ein persönlicher Schatz. Materiell mag der Wert vielleicht lächerlich niedrig sein. Für mich als Fan ist sie aber einer der Höhepunkte in der Sammlung.

Doch zurück auf den Schulhof. Es sind zig Jahre vergangen, seit ich in der Pause Pokémon Sammelkarten getauscht habe. Angesagt sind die Karten aber noch heute. Schon im Kindergarten sieht man Kids, die die Karten stolz präsentieren und tauschen. In der Schule geht es dann weiter. Meine Tochter kam eines Tages aufgeregt nach Hause und erzählte mir von den besonders starken und wertvollen EX-Karten ihrer Mitschüler.

Zunächst war ich damit überfordert, da ich einige Jahre nicht mehr gespielt und gesammelt habe. Zwar hüte ich meine alten Karten wie Schätze, aber mit den neueren Regeln war ich nicht vertraut. Dank meiner Tochter ist mein Interesse aber rasch wieder geweckt gewesen. Im Internet habe ich mich in die neue Materie eingelesen. Nur Lesen ist natürlich blöd. Also habe ich mir die Tochter geschnappt und angefangen mit ihr die Spielregeln zu lernen. Seitdem tragen wir gelegentlich ein Match aus. Dabei sieht uns oft mein älterer Sohn zu. Der ist zwar noch zu jung, um selbst zu spielen, interessiert sich aber sehr für die Geschehnisse auf dem Spielfeld und kommentiert sehr häufig die gespielten Karten. Er kennt nämlich schon viele Taschenmonster mit Namen.

Hoopa trifft auf Volcanion

Die aktuelle Pokémon Sammelkarten Erweiterung ist Dampfkessel, die in die Serie XY gehört. Release war am 03. August. Die aktuellen Themendecks setzen auf Hoopa und Volcanion. Hoopa findet man im Blitzring Themendeck, welches auf Psycho und Elektro setzt. Während Ampharos und Co. für Gewitter sorgen, heizt das Feuerrad Themendeck mit Volcanion den Gegnern ein. Das Deck setzt auf Feuer und Metall.

Natürlich kann man sich seine Pokémon Decks für das Sammelkartenspiel auch selbst zusammenstellen. Wer erfolgreich an Turnieren teilnehmen möchte, muss diesen Schritt sogar gehen. Für Gelegenheitsspieler, Hobbystrategen und das Kinderzimmer sind die fertigen Decks allerdings eine hervorragende Alternative. Sowohl das Blitzring Themendeck, als auch das Feuerrad Themendeck sind gut spielbar. Für meinen Geschmack dürften es zwar ein paar Pokémon weniger sein und dafür ein paar mehr Trainer, unterm Strich passt es aber. Wer auf dem Gebiet Deckbau schon ein wenig erfahren ist, kann entsprechende Änderungen vornehmen. Sofern dafür Karten vorhanden sind. So kann man diese etwa auch mit ein paar EX-Karten und TURBO aufpeppen.

Praktischerweise findet man in der Packung eines Themendecks alles, was man für den Einstieg braucht. Neben dem aus 60 Karten bestehenden Deck gibt es nämlich auch eine Münze, eine Spielunterlage und Schadensmarken. Für ein spannendes Match fehlt dann also nur noch ein zweites Deck. In einer Themendeck-Packung findet ihr zudem eine Kartenliste, eine Deck-Box und einen Code für das Sammelkartenspiel Online. Der Code fügt das komplette Deck dem Account beim Onlinespiel zu. Die Deck-Box dient der sicheren Aufbewahrung.

Obwohl sich beide Themendecks angenehm spielen lassen, habe ich meinen persönlichen Liebling in Volcanion gefunden. Ein klein wenig ist das vielleicht auch der Tatsache geschuldet, dass es diese Kreatur erstmals mit Dampfkessel im Pokémon Sammelkartenspiel gibt. Umso aufregender sind die Spiele mit dem Deck. Das Themendeck ist natürlich auch eine gute Möglichkeit an die Karten zu kommen, wenn man diese für ein eigenes Deck benötigt.

Für jüngere Spieler, Neueinsteiger, Wiedereinsteiger oder Gelegenheitsspieler tun es die fertigen Decks aber problemlos. Der Deckbau ist eine wunderbare – wenn nicht gar die spannendste – Komponente beim Pokémon Sammelkartenspiel. Sie erfordert allerdings auch das nötige Wissen, viel Zeit und natürlich ein entsprechendes Repertoire an Karten.

Gerade Einsteigern und jüngeren Spielern kann ich die Themendecks daher ans Herz legen. Sie sind nicht perfekt, aber die günstigste und einfachste Einstiegsmöglichkeit. Man kann freilich einfach losrennen, einen Schwung Booster, Tin Boxen und Blister kaufen und dann auf wahnsinnig viel Glück hoffen. Ich kann euch allerdings versichern, dass ihr so nicht Mal eben an alle nötigen Energiekarten, Trainer und Kreaturen kommt. Ein Exemplar genügt einfach nicht, wenn ihre eure Taschenmonster auch entwickeln möchtet. Die Spiele wären dann viel zu sehr vom Glück abhängig. Bis man sich sein Traumdeck zusammenstellen kann, muss man einiges an Karten sammeln, oder Einzelkäufe tätigen. Bei begehrten Karten gehen die aber schnell auf den Geldbeutel. Ein Themendeck ist vergleichsweise günstig und mehr als nur ausreichend, um einfach mal ins Pokémon Sammelkartenspiel zu schnuppern.

Für die ganz einfachen Grundlagen bietet sich unter Umständen vor den Themendecks noch ein sogenanntes Starter Kit an. Hierin findet ihr zwei Decks mit jeweils 30 Karten, eine Spielunterlage, Münze und Schadensmarken. Außerdem gibt es eine Schritt für Schritt Anleitung – ähnlich einem Tutorial in einem Videospiel. Gespielt wird aber normalerweise mit 60 Karten. Die Starter Kits lassen zudem noch weniger Spielraum, als die Themendecks. Für besonders junge Pokémon Trainer ist so ein Starter Kit auf jeden Fall eine Überlegung wert. Auch ich habe mit einem solchen meiner Tochter die ersten Grundlagen beigebracht. Sie wollte dann allerdings sehr schnell mehr. Man kann zwar nach einer Einführungsrunde nach Anleitung auch ganz normal mit den halben Decks spielen, 30 Karten sind aber nur für den Einstieg und junge Trainer interessant. Deshalb lassen meine Tochter und ich auch viel lieber die Blitzring und Feuerrad Themendecks gegeneinander antreten.

Dual-Typ Pokémon und mehr

Nicht uninteressant sind auch die aktuellen Booster. In denen findet man nämlich mit Glück einige Dual-Typ Pokémon. Für mich eines der Highlights bei Dampfkessel. Doch auch darüber hinaus können mit ein wenig Glück einige Schätze in den schillernden Verpackungen lauern. So gibt es etwa Yveltal- und Fiaro-TURBO. Auch EX-Karten wie Guardevoir-EX und M-Guardevoir-EX lassen sicher so manches Spielerherz höher schlagen. Das Volcanion-EX ist ebenfalls nicht von schlechten Eltern und obendrein noch Dualtyp. Dampfkessel ist für mich eine rundum gelungene Erweiterung für das Pokémon Sammelkartenspiel. Neugierig, auf die Dampfkessel Karten? Hier gelangt ihr zur Checkliste.

Auch optisch sind die Karten wieder gelungen. Dafür haben Zeichner wie Sumiyoshi Kuzuki, Midori Harada und Anesaki Dynamic gesorgt. Natürlich ist dies nur eine Auswahl an Illustratoren und Illustratorinnen. An den Karten der Dampfkessel Erweiterung haben viel mehr Künstler mitgewirkt, die wieder einen großartigen Job gemacht haben.

Mein Fazit:

Die Pokémon Sammelkartenspiel Dampfkessel Erweiterung liefert mit den Feuerrad und Blitzring Themendecks zwei interessante Decks für Gelegenheitsspieler, Einsteiger und Kids. Aber auch darüber hinaus hat Dampfkessel viele interessante und gut spielbare Karten zu bieten. Für mich persönlich sind Volcanion und die Dual-Typ Pokémon eines der Highlight von Dampfkessel. Volcanion hat nicht zuletzt deshalb seinen Reiz, weil man ihn erstmals im Pokémon Sammelkartenspiel finden kann. Aber auch das Hoopa in entfesselter Form aus dem Blitzring Themendeck weiß zu gefallen. Bis zum Release der nächsten Erweiterung werden hier definitiv noch einige spannende Kämpfe mit den Karten aus XY Dampfkessel ausgefochten. So manche dürfte aber auch noch lange darüber hinaus interessant bleiben.

Bis dahin bekomme ich hoffentlich noch einige der netten TURBO-Karten und EX-Pokémon. Guardevoir-EX, Yanmega TURBO und Xerneas TURBO würde ich nur zu gern in meiner Sammlung begrüßen. Hoffentlich ist mir das Glück da noch hold. Bis dahin freue ich mich über mein Stahlos-EX, welches schon einige Kämpfe entscheiden konnte.

