Games with Gold Spiele für November stehen fest

Die Games with Gold Spiele für November sind bekannt. In wenigen Tagen endet nämlich schon wieder ein Monat, weshalb wohl schon so mancher darüber spekuliert hat, welche Games es kommenden Monat kostenlos für Goldmitglieder gibt. Diese dürfen sich auf folgende Games freuen:

Xbox One:

Super Dungeon Bros (01. bis 30. November 2016)

(01. bis 30. November 2016) Murdered: Soul Suspect ( 16. November bis 15. Dezember 2016)

Xbox 360:

Monkey Island: SE (1. November bis 15. November 2016)

(1. November bis 15. November 2016) Far Cry 3 Blood Dragon (16. November bis 30 November 2016)

Wenn ihr euch die aktuellen Games with Gold Spiele noch nicht geholt habt, könnt ihr dies derzeit noch tun. Es gibt Super Mega Baseball: Extra Innings und The Escapists für die Xbox One. Für die Xbox 360 ist der aktuelle Titel I Am Alive.

Quelle: Major Nelson

