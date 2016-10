Monster Hunter Direct für Ende Oktober angekündigt

Nintendo hat eine Monster Hunter Direct für Donnerstag angekündigt. Was in dieser gezeigt werden soll, ist leider noch nicht bekannt. Dafür ist allerdings schon jetzt sicher, was es nicht zu sehen gibt. Mobile Ankündigungen stehen nämlich genauso wenig auf dem Programm der Monster Hunter Direct, wie die Nintendo Switch und entsprechende Spiele. Die Direct-Ausgabe dürfte daher wohl den Nintendo 3DS und / oder die Wii U betreffen.

Denkbar wären zum Beispiel Neuigkeiten zu einer Stories Lokalisation. Vorausgesetzt, die Direct wird auch bei uns ausgestrahlt. Bisher ist diese nämlich nur für den japanischen Raum angekündigt. Auch DLCs für Monster Hunter Generations oder Neuankündigungen sind ein potenzielles Thema. Aber egal, lassen wir uns am Mittwoch überraschen.

Quelle: Nintendo Japan

