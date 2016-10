Pokémon GO Halloween Event angekündigt

Heute wurde ein Pokémon GO Halloween Event angekündigt. Das In-Game-Event wird weltweit laufen und verspricht Boni für alle Trainer. Ab dem 26. Oktober könnt ihr mehr Bonbons als üblich erhalten. Für das Fangen einer Kreatur gibt es ganze sechs Bonbons – was der doppelten Anzahl entspricht.

Natürlich spielen auch einige Kreaturen eine besondere Rolle. Vom 26. Oktober bis 1. November treffen Spieler nämlich vermehrt auf Traumato, Nebulak, Zubat, Gengar, Golbat, Alpollo und Hypno. Das Pokémon GO Halloween Event wurde mit einem passenden Trailer angekündigt, den ihr euch unten ansehen könnt. Damit dürft ihr euch schon Mal auf das allererste Pokémon GO In-Game-Event einstimmen. Wer von euch wird an der gruseligen Monsterjagd teilnehmen?

