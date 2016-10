Pokémon GO Update bringt bunte Eier, Typ-Icons und Batterianzeige für GO Plus

Niantic hat ein weiteres Pokémon GO Update veröffentlicht. Die Versionen 0.43.3 (Android) und 1.13.3 (iOS) sind teilweise schon ausgeliefert. Solltet ihr noch kein Update laden können, ist ein wenig Geduld gefragt. Für gewöhnlich werden neue Patches nämlich in Wellen ausgeliefert. Gut möglich, dass ihr bis morgen warten müsst.

Doch was ändert sich mit dem (kommenden) Update für Spieler? Eier werden unterschiedliche Farben haben, anhand derer ihr sie zuordnen könnt. Dazu findet ihr unten ein Bild zur Veranschaulichung. Außerdem seht ihr jetzt bei den Informationen zu einem Pokémon auch ein Typ-Icon, was ebenfalls den Komfort verbessert. Ansonsten kommt mit dem neuen Pokémon GO Update auch ein Batteriestatus für Pokémon GO Plus. Dort erwartet euch nämlich künftig eine Anzeige für einen niedrigen Batteriestatus.

Quelle: Niantic

