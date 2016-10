Dark Souls III: Ashes of Ariandel Launch Trailer

Heute feiert Dark Souls III: Ashes of Ariandel Release. Damit ist nun die erste von zwei Erweiterungen erhältlich. In dem DLC sollt ihr ein Geheimnis lüften, welches in den Tiefen eines verfluchten Gemäldes verborgen liegt. Dabei verschlägt es den Spieler in ein neues Gebiet, welches neue Gegnern, Herausforderungen und Bosse bietet.

In Dark Souls III: Ashes of Ariandel erwarten euch außerdem neue Waffen, Zauber und Rüstung. Diese helfen euch beim Kampf gegen Krieger, Wolfsrudel und ein ganzes Dorf voller grotesker Einwohner. Wer einen finsteren Gegner tief in der Welt von Ashes of Ariandel bezwingt, darf sich zudem an den neuen Untoten-Matches probieren. Dort treten Spieler entweder in einem Duell gegen andere an, oder aber ihr beteiligt euch an Team- und Massenkämpfen.

Dark Souls III: Ashes of Ariandel ist ab heute für PC, PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Die Erweiterung schlägt mit 14,99 Euro zu Buche. Außerdem ist sie Bestandteil vom Season Pass, der für 24,99 Euro erworben werden kann. Die zweite Erweiterung ist für Anfang 2017 geplant und ebenfalls Teil vom Season Pass. Wer einen Blick auf Ashes of Ariandel werfen möchte, darf sich unten auf den Launch Trailer stürzen.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen