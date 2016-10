World of Final Fantasy Launch Trailer, Release in Kürze

Der World of Final Fantasy Launch Trailer ist da, auch wenn die Veröffentlichung hierzulande noch ein paar Tage auf sich warten lässt. In Nordamerika sieht es da ganz anders aus – dort feiert das Game nämlich schon heute Release. Passend dazu hat Square Enix selbstverständlich einen Launch Trailer veröffentlicht. Wer sich auf die nahende Veröffentlichung in Europa einstimmen mag, kann den Clip unten starten.

Noch in dieser Woche wird es dann auch bei uns so weit seit. Ab dem 28. Oktober ist der Titel auch bei uns erhältlich. Er erscheint für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Nun aber genug Vorgeplänkel – viel Spaß mit dem World of Final Fantasy Launch Trailer.

