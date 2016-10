Gwent – The Witcher Card Game wird Play Anywhere Titel

Derzeit ist Gwent – The Witcher Card Game in aller Munde. Die geschlossene Beta läuft und zahlreiche Fans vom Hexer hoffen auf eine Teilnahme. Für diese könnt ihr euch nach wie vor registrieren, indem ihr euch hier eintragt.

Interessant ist allerdings auch eine aktuelle Aussage der Entwickler, bezüglich Gwen – The Witcher Card Game. Der Titel soll Teil vom Play Anywhere Programm sein. Dieses hat Microsoft vor einigen Monaten zum Leben erweckt. Spiele die Play Anywhere unterstützen, können Käufer sowohl auf der Xbox One, als auch auf dem PC spielen. Erst kürzlich ließ Phil Spencer durchblicken, dass auch Third Party Studios Interesse an dem Programm hätten. Diese zeigen sich bisher aber wohl noch zurückhaltend und wollen abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Nun sieht es ganz danach aus, als würde CD Projekt den ersten Schritt wagen. Vielleicht kann dieser Vorstoß bald auch andere Publisher und Entwickler zu einer Teilnahme ermutigen.

Quelle: VentureBeat

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen