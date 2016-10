SENRAN KAGURA Bon Appétit! – Full Course erobert in Kürze Steam

Bald kommt SENRAN KAGURA Bon Appétit! – Full Course auch in den Westen. Marvelous hat via Pressemitteilung verkündet, dass das Spiel ab dem 10. November für den PC erhältlich ist. In dem Spiel gibt es ein Wiedersehen mit zahlreichen bekannten Gesichtern. Die Mädchen nehmen sich eine Auszeit von den Kämpfen und versuchen sich stattdessen in der Küche. Wer wird wohl beim ersten Super Dish Gourmet Cook-Off die Konkurrenz in Grund und Boden kochen?

Dem Spieler stehen 22 spielbare Charaktere in SENRAN KAGURA Bon Appétit! – Full Course zur Verfügung. Der kulinarische Kampf fordert die Reflexe der Mädchen. Ihr müsst im Rhythmus der Musik die korrekten Tasten drücken, um möglichst gelungene kulinarische Kreationen zu schaffen. Die Grundzutaten von SENRAN KAGURA Bon Appétit! – Full Course sind eine Prise Humor, eine große Portion Charme und natürlich eine Tasse voller Musik. Nomnomnom!

