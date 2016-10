Yomawari: Night Alone nun bei Steam verfügbar

Passend zu Halloween ist nun Yomawari: Night Alone bei Steam erschienen. Derzeit sind schließlich viele Menschen im Gruselfieber. Ihr auch? Für 19,99 Euro könnt ihr euch den Horror- und Strategie-Mix holen. Wer mag, kann sich den Titel auch als Bundle holen. Für 38,12 Euro gibt es neben Yomawari: Night Alone auch htol#NiQ: The Firefly Diary. Abgerundet wird das Bundle durch ein digitales Artbook zu jedem Spiel und dem Soundtrack beider Games.

Wer sich Yomawari: Night Alone lieber im PlayStation Store holen mag, muss sich noch etwas in Geduld üben. Dort ist der Titel nämlich noch nicht erhältlich. In Kürze soll sich dies aber ändern.

