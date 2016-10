Final Fantasy XV Omen Trailer, Spiel erreicht Goldstatus

Square Enix hat den neuen Final Fantasy XV Omen Trailer veröffentlicht. Dabei handelt es sich um einen CG Trailer, der in Zusammenarbeit mit Digic Pictures entstanden ist. Das Unternehmen arbeitete bereits an Kingsglaive: Final Fantasy XV.

Square Enix hat außerdem im Rahmen der Paris Games Week verkündet, dass das Spiel nun den Goldstatus erreicht hat. Die Entwicklung ist nun also nach vielen Jahren abgeschlossen und das Game kann in Produktion gehen. Damit dürfte dem Verkaufsstart am 29. November nun nicht mehr viel im Wege stehen. Final Fantasy XV wird für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen