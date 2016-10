Persona 5 Ann Trailer und Interview mit englischer Synchronsprecherin

Deep Silver hat einen neuen Persona 5 Trailer veröffentlicht und rückt dabei Ann in den Mittelpunkt des Geschehens. Ann Takamaki ist ein hübsches Mädchen. Trotzdem hat sie es in der Schule nicht leicht. Es wird jede Menge Klatsch über sie verbreitet, der ihr täglich das Leben schwer macht. Trotz Ärger in der Schule liegen ihr ihre Freunde am Herzen. Sie ist erpicht darauf die Maske der Phantom Thieves aufzusetzen. Im Kampf möchtet ihr Ann lieber nicht hinter eurem Rücken wissen.

Neugierig geworden? Unten könnt ihr den Persona 5 Ann Trailer anschauen. Dort wartet außerdem ein weiteres Video auf euch. Der zweite Clip beinhaltet ein Interview mit Erika Harlacher. Sie ist die englische Stimme von Ann.

