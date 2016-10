Interaktive Little Nightmares Demo erschienen

Passend zu Halloween ist eine interaktive Little Nightmares Demo erhältlich. Neugierige Spieler dürfen nun also erstmals den Schlund betreten. In einem interaktiven Video führen euch süße Gnome durch das gruselige Universum. Basieren tut das Ganze auf der gamescom-Demo. Ihr helft Six dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen und flieht vor den Küchenchefs. Für euren Ausflug werdet ihr sogar belohnt. Spieler der interaktiven Little Nightmares Demo bekommen nämlich die Tengu Maske, welche nur für einen begrenzten Zeitraum verfügbar ist.

Lust dem Schlund einen Besuch abzustatten? Dann solltet ihr hier vorbeischauen. Unten könnt ihr euch zudem ein Video zur Demo ansehen. Little Nightmares wird von Tarsier Studios entwickelt und erscheint 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

