Blue Dragon jetzt auch auf der Xbox One spielbar

Fans japanischer Rollenspiele erinnern sich womöglich noch an Blue Dragon. Der Titel erschien in der letzten Konsolengeneration und gehört zu den wohl beliebtesten Japano-RPGs dieser Zeit. Wer seine Erinnerungen auffrischen mag, hat nun die Gelegenheit dazu. Dank Abwärtskompatibilität kann der Titel nun auch auf der Xbox One gespielt werden. Dabei gibt es allerdings (noch) einen Haken. Derzeit geht das nur, wenn ihr die Disc-Version habt. In Zukunft wird sich daran hoffentlich etwas ändern.

Die freudige Nachricht wurde heute von Major Nelson verbreitet, der dazu Twitter benutzt hat. Solltet ihr das Spiel noch nicht haben, kann ich euch den Titel übrigens wärmstens empfehlen. Der gute Ruf kommt nicht von ungefähr.

Quelle: Major Nelson

