Forza Horizon 3 Alpinestars Car Pack ist da, Teaser zur ersten Erweiterung

Seit heute ist das Forza Horizon 3 Alpinestars Car Pack verfügbar. Passend zur Veröffentlichung, gibt es auch einen Trailer, den ihr euch unten ansehen könnt. Das Car Pack beinhaltet die folgenden Fahrzeuge:

2017 Acura NSX

1998 Nissan Siliva K’s

1990 Mazda Savannah RX-7

1967 Ford Falcon XR GT

2016 Dodge Viper ACR

2016 BMW M4 GTS

1979 Talbot Lotus Sunbeam

Könnt ihr gar nicht genug von Forza Horizon 3 bekommen? Dann dürfte euch auch die Meldung interessieren, dass derzeit an der ersten größeren Erweiterung gewerkelt wird. Diese wird noch in diesem Jahr erscheinen. Einen Namen gibt es noch nicht, dafür aber ein Teaser Bild. Dieses ist verdammt frostig. Winter is coming!

Vielen Dank an Clarissa und Tim für den Hinweis zu dieser News.

Quelle: Forzamotorsport.net

