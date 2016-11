Guild Wars 2 Halloween Event verlängert, Überarbeitung der Schwarzlöwentruhen

Das Guild Wars 2 Halloween Event hätte eigentlich heute enden sollen. Eigentlich … ArenaNet hat kurzerhand eine Woche drangehangen, weshalb ihr nun weitere sieben Tage die Möglichkeit habt, an den Festlichkeiten teilzunehmen. Wer noch nicht genug Süßes-oder-Saures-Taschen gesammelt hat, kann in dieser Zeit noch kräftig aufstocken.

Heute wurde aber nicht nur das Guild Wars 2 Halloween Event verlängert, sondern auch ein Update aufgespielt. Mit diesem trat eine Änderung bei den Schwarzlöwentruhen in Kraft. Diese sind laut den Entwicklern „besser als je zuvor“. Verstärker hat man gänzlich entfernt. Dafür gibt es nun eine wechselnde Auswahl an saisonalen Gegenständen, von denen es in jeder Truhe garantiert einen gibt. Aktuell ist dies eine Süßes-oder-Saures-Tasche. Im Moment kann man mit etwas Glück auch den exklusiven Haschendes-Phantom-Gleitschirm bekommen. Ebenfalls neu ist ein Item, mit dem eine Waffe, ein Rüstungsteil, ein Kleidungsset, eine Farbe, ein Gleitschirm, ein Todesstoß oder eine Miniatur freigeschaltet wird.

Wer sein Glück mit den neuen Schwarzlöwentruhen auf die Probe stellen mag, darf sich über das „Wertschätzung des Kunden“-Paket freuen. Dieses gibt es aktuell kostenlos im Edelsteinshop. Das Paket beinhaltet einen Schwarzlöwenschlüssel und eine Schwarzlöwentruhe für Guild Wars 2.

Quelle: Guild Wars 2

