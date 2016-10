Senran Kagura: Peach Beach Blast kommt in den Westen

Kürzlich wurde Senran Kagura: Beach Blast für die PlayStation 4 angekündigt. Der First Person Shooter lässt euch mit Wasserpistolen rumspritzen und kommt mit VR-Support. Bei Spielen dieser Art ist es durchaus fraglich, ob diese jemals den Weg in den Westen finden. Im Fall von Senran Kagura: Peach Beach Blast kann diese Frage allerdings nun bejaht werden.

Marvelous hat kürzlich den neuesten Finanzbericht vorgelegt. In diesem ist angegeben, dass Peach Beach Blast auch im Westen erscheinen soll. Leider geht der Bericht nicht näher auf diesen Punkt ein. Daher ist unklar, wann wir bei uns mit dem Spiel rechnen dürfen. In Japan erscheint das spritzige Vergnügen am 16. März 2017.

