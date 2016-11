Xbox One S Bundle mit Fifa 17 bei GameStop zum Knallerpreis

Habt ihr Lust auf ein Xbox One S Bundle mit Fifa 17 und wollt dafür möglichst wenig zahlen? Unter Umständen lohnt sich dann ein Besuch bei GameStop. Dort gibt es die One S nämlich schon für 9,99 Euro. Natürlich nicht ohne Gegenleistung. Um das Xbox One S Bundle mit Fifa 17 für diesen Knallerpreis zu erhalten, müsst ihr eine PlayStation 4 Slim 1TB und zwei Spiele abgeben.

Es gibt verschiedene Angebote und Eintauschmöglichkeit. Je nachdem was ihr abgebt, reicht der Preis von 9,99 Euro bis 59,99 Euro. Unten findet ihr eine Übersicht. Gemeinsam haben alle Optionen, dass ihr zwei Spiele abgeben müsst. Welche dies sind, ist weitestgehend egal. Es muss sich um eine USK-Version handeln. Außerdem müssen die Spiele zur Plattform passen. Gebt ihr eine Xbox One ab, müssen es also Xbox One-Spiele sein, bei der PlayStatoin 4 PS4-Spiele. Auch darf ein Spiel nicht doppelt abgegeben werden. Ansonsten spielt es laut GameStop aber keine Rolle, ob ihr zwei schon ältere und günstige Games nehmt, oder aktuelle Titel.

Wer gern seine Konsole gegen das Xbox One S Bundle mit Fifa 17 tauschen möchte, kann sich bei Bedarf auch zwei günstige Spiele besorgen. Für 3,89 Euro kommt ihr derzeit zum Beispiel an NBA 2K14 bei Amazon. Die PS4-Version ist mit 9,99 Euro ebenfalls günstig. Wer lieber lokal kauft, sollte aber auch auf Wühltischen ein paar günstige Games erwischen.

Wichtig ist dann nur noch, dass ihr bei Interesse alle Kabel und einen originalen Controller abgebt. Andernfalls wird es für euch teurer, oder der Deal platzt gänzlich. Wer auf Nummer sicher gehen mag, kann zudem vorab beim GameStop seiner Wahl anrufen und nachfragen, ob dort tatsächlich alle USK-Spiele angenommen werden. Vereinzelt berichten im Internet Leute von Ausnahmen.

Die Aktion läuft bis zum 31. Dezember und in Deutschland, Österreich sowie der Schweiz. Hier gelangt ihr zur Aktionsseite, auf der ihr weitere Informationen zum Angebot findet.

