CD Projekt: Laut Gerüchten droht eine feindliche Übernahme

Heute schlug eine Meldung ein wie eine Bombe: CD Projekt soll gegen eine feindliche Übernahme kämpfen. Weiter heißt es, dass für den 29. November ein außergewöhnliches Meeting angesetzt wurde. Dabei stehen drei Punkte auf der Tagesordnung:

Vote on whether or not to allow the company to buy back part of its own shares for 250 million PLN ($64 million) Vote on whether to merge CD Projekt Brands (fully owned subsidiary that holds trademarks to the Witcher and Cyberpunk games) into the holding company Vote on the change of the company’s statue.

Investoren und die polnische Presse sind vor allem aufgrund des ersten und letzten Punkts besorgt. Es wird wild darüber spekuliert, dass man so eine drohende Übernahme verhindern möchte. Ob dies tatsächlich der Fall ist, bleibt abzuwarten. CD Projekt hat sich bisher nicht selbst zu den Spekulationen geäußert. Viele Spieler sind aber schon jetzt in großer Sorge und fragen sich, ob an diesen wilden Gerüchten wirklich etwas dran ist. Falls es tatsächlich zu einer feindlichen Übernahme kommt, dürfte dies sehr viele Fans in aller Welt in Traurigkeit stürzen. Doch wer weiß – vielleicht entpuppt sich die Geschichte am Ende auch als heiße Luft. Schon 2015 gab es zeitweise Entsetzen. Damals hieß es, EA möchte CD Projekt übernehmen.

Quelle: NeoGAF

