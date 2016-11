Forza Horizon 3 Demo für Windows 10 erschienen

Endlich gibt es auch eine Forza Horizon 3 Demo für Windows 10. Bisher konnte man das Rennspiel nur auf der Xbox One kostenlos testen und so einen Vorgeschmack auf das virtuelle Australien bekommen. Nun kommen auch PC-Spieler in den Genuss der Demo. Diese benötigt 20 Gigabyte Speicherplatz und kann hier gefunden werden.

Da der Titel bereits vor einigen Wochen erschienen ist, könnt ihr euch das Game direkt holen, wenn euch die Forza Horizon 3 Demo für Windows 10 gefallen sollte. Ich habe mir das Game bereits in aller Ausführlichkeit angesehen und ein Review dazu veröffentlicht. In dem erfahrt ihr mehr über das Abenteuer in Australien.

Quelle: Microsoft Store

