Pokémon GO: Tägliche Boni kommen bald

In Kürze bekommt Pokémon GO tägliche Boni. Damit erfüllt Niantic den Fans einen lang gehegten Wunsch. Wann genau die täglichen Boni kommen, ist bisher nicht bekannt. Man darf allerdings davon ausgehen, dass das entsprechende Update in wenigen Tagen eintreffen wird. Für gewöhnlich veröffentlicht Niantic entsprechende Blogbeiträge nämlich erst, wenn die Veröffentlichung unmittelbar bevorsteht.

Künftig gibt es in Pokémon GO tägliche Boni für das Fangen eines Pokémon und den Besuch eines PokéStop. Wer eine Aktion an sieben aufeinanderfolgenden Tagen ausführt, darf sich über eine besondere Belohnung freuen. Unten findet ihr ein Bild zu den täglichen Boni in Pokémon GO und eine Übersicht aller möglichen Belohnungen. Aktive Spieler können so noch schneller im Level steigen.

Durch das tägliche Fangen eines Pokémon erhält man den folgenden Bonus:

500 EP

600 Sternenstaub

Durch das tägliche Fangen eines Pokémon, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhält man folgenden Super-Bonus:

2.000 EP

2.400 Sternenstaub

Durch den täglichen Besuch eines PokéStop oder das tägliche Drehen der Fotoscheibe erhält man folgenden Bonus:

500 EP

Eine Anzahl zusätzlicher Items

Durch den täglichen Besuch eines PokéStop, an sieben aufeinanderfolgenden Tagen, erhält man folgenden Bonus:

2.000 EP

Eine höhere Anzahl zusätzlicher Items

Quelle: Niantic

