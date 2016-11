Xbox One: LIMBO nun abwärtskompatibel

Die Liste der abwärtskompatiblen Spiele für die Xbox One wird länger und länger. Neuester Kandidat: LIMBO. Damit laufen nun schon 378 Xbox 360-Spiele auf der One. LIMBO ist bei den Indiespielen in allerbester Gesellschaft. Auch Hits wie BattleBlock Theater, Braid, Castle Crashers und Torchlight laufen längst auf der One.

Wer sich bezüglich LIMBO wundert, sei an dieser Stelle an die Xbox One-Version erinnert. Während die Xbox 360-Fassung erst seit gestern auf der aktuellen Konsole aus dem Hause Microsoft genutzt werden kann, gibt es schon seit geraumer Zeit eine überarbeitete Version von LIMBO für die NextGen-Konsole. Zeitweise konnte man die sogar kostenlos erhalten. Die Neuauflage bietet einige Hundert Gamerscore mehr und hat außerdem das Dunkel-Level an Bord.

