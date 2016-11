ARK: Survival Evolved unterstützt künftig Play Anywhere, Details zu Patch 251

Die Entwickler von ARK: Survival Evolved haben aus dem Nähkästchen geplaudert und zahlreiche Fragen der Fans beantwortet. Dabei kamen auch einige interessante Informationen zu Tage. So wurde nun bekannt, dass das Spiel künftig Play Anywhere unterstützen wird. Wann genau dies der Fall sein wird, ist noch nicht sicher. Man rechnet allerdings mit Dezember.

Aktuell werkeln die Entwickler an Patch 251. Mit dem kommen unter anderem vier neue Kreaturen: Achatina, Megalosaurus, Moschops und Pachyrhinosaurus. Letzteren könnt ihr unten auf einem Screenshot sehen. Mit Patch 251 kommen zudem die überarbeiteten Höhlen für die Map The Island. Sowohl in Sachen Gameplay als auch Optik hat man die Höhlen umgekrempelt.

Künftig wird es in ARK: Survival Evolved zudem *trommelwirbel* Toiletten geben. Diese werden via Rohren mit dem Komposthaufen verbunden, was euch sogar Boni bescheren soll. Wann ihr mit dem stillen Örtchen rechnen könnt, ist aber ebenfalls unsicher. Wenn ihr euch für ARK Digest interessiert, könnt ihr hier den aktuellsten Fragekatalog finden. Rede und Antwort stand dieses Mal Jeremy „Drake“ Stieglitz. Jeremy ist Co-Founder von Studio Wildcard, Lead Designer, Lead Programmer und Co-Creative Director.

Quelle: Offizielle Website

