Die Säulen der Erde Teaser veröffentlicht

Bis Daedalic das Spiel Die Säulen der Erde veröffentlicht, müssen sich Fans leider noch ein wenig in Geduld üben. Die Veröffentlichung ist für 2017 geplant, weshalb der Release noch ein Weilchen auf sich warten lässt. Dafür gibt es nun ein neues Appetithäppchen für hungrige Fans. Ein neuer Teaser gewährt frische Eindrücke. Diesen gibt es in zwei Varianten. Das Video „Teaser 1“ zeigt die familienfreundliche Version, während „Teaser 2“ etwas düsterer ausfällt. Wer Gefallen an den kurzen Videos findet, kann hier seine Erinnerungen auffrischen und den ersten Trailer noch einmal anschauen.

Die Säulen der Erde basiert auf dem gleichnamigen Buch von Ken Follett. Das Spiel entsteht in enger Zusammenarbeit mit dem Autor und Bastei Lübbe. Bei dem Titel soll es sich um eine Interactive Novel handeln. Man darf gespannt sein, was wir darunter verstehen dürfen. Erscheinen wird das Spiel für PC, PlayStation 4, Xbox One und Mobilegeräte.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen