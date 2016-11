Mass Effect: Alle drei Teile nun auf Xbox One spielbar

Mass Effect kann dank Abwärtskompatibilität schon seit geraumer Zeit auf der Xbox One gespielt werden. Seit heute funktionieren dort auch Mass Effect 2 und Mass Effect 3. Einen kleinen Haken hat die Sache allerdings. Wer den zweiten und dritten Teil der Reihe auf seiner Xbox One spielen möchte, benötigt dafür die Disc-Version. Digitale Kopien der Spiele funktionieren leider nicht via Abwärtskompatibilität. Daran wird man aber hoffentlich noch etwas ändern.

Wenn ihr die Spiele für die Xbox 360 besitzt, müsst ihr einfach eure Disc raussuchen und in das Laufwerk der Xbox One schieben. Anschließend könnt ihr die Rollenspiele aus dem Hause BioWare auf eurer One daddeln. Im Falle von Mass Effect ist übrigens keine Disc-Fassung nötig.

