BioWare feiert N7-Tag mit Mass Effect: Andromeda Trailer, Sammlerausgaben angekündigt

Den gestrigen N7-Tag feierte BioWare mit einem neuen Mass Effect: Andromeda Trailer. Das Video könnt ihr wie gewohnt unten anschauen. Wer anschließend ganz heiß auf das Spiel ist, kann sich dieses nun auch vorbestellen. Dabei habt ihr die Qual der Wahl, da es das Spiel in der Standard, Deluxe und Super Deluxe Edition gibt. Unten seht ihr, was diese beinhalten. Vorbestellen könnt ihr bei Origin. (Klickt einfach auf das Bild, um dieses in größer zu sehen.)

Darüber hinaus wird es zwei Sammlerausgaben von Mass Effect: Andromeda geben. Beide kommen ohne Spiel, aber mit Nomad ND1. Für 119,99 Euro gibt es die Variante ohne Funk. Wer bereit ist 219,99 Euro zu zahlen, erhält den Nomad ND1 samt der Möglichkeit diesen via Funk zu steuern, wofür ihr euch eine App herunterladen können werdet. Beiden Sammlerausgaben liegt zudem ein Steelbook bei. Vorbestellen könnt ihr euch beide Varianten bei GameStop.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen