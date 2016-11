RPG Maker Fes Trailer

Da in Japan bald der RPG Maker Fes erscheint, gibt es nun einen ersten Trailer zu der Software. Im Video könnt ihr unter anderem sehen, wie eine Karte erstellt wird, Events geschaffen werden und Menü Optionen entstehen. Ab dem 24. November kann der RPG Maker Fes dann in Japan erworben werden.

Bereits am 16. November erscheint im japanischen eShop der RPG Maker Fes Player, welcher diverse Spiele mitbringt, die als Beispiele dafür dienen, die Möglichkeiten der Software zu zeigen. Den RPG Maker gibt es bereits seit zahlreichen Jahren und inzwischen auch in zig Ausgaben. Spiele die damit entstanden sind, erfreuen sich teilweise sehr großer Beliebtheit. Titel wie To the Moon haben maßgeblich dazu beigetragen, RPG-Maker Spiele bekannt zu machen. Mit dem RPG Maker Fes kommt nun erstmals ein RPG Maker für den Nintendo 3DS.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen