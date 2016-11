The Last Guardian: Erste Disc-Version ausgepackt

Bald steht The Last Guardian in den Händlerregalen. Kürzlich verkündete der Entwickler, dass das Spiel den Goldstatus erreicht hat. Eine solche Meldung bedeutet, dass ein Spiel auf Disc gepresst werden kann. Im Falle von The Last Guardian ist dies scheinbar schon passiert. Auf Twitter hat nämlich kein Geringerer als Geoff Keighley gezeigt, wie die erste Verpackung geöffnet wird.

Da sich The Last Guardian über viele Jahre in der Entwicklung befand und schon vor Jahren hätte erscheinen sollen, betitelten viele den kurzen Clip prompt mit den Worten „The Last Guardian is real“. Solltet ihr daran noch Zweifel gehabt haben, könnt ihr diese nun endgültig begraben. Ach ja … falls ihr mir nicht glauben mögt, findet ihr unten den Tweet samt Video.

And yes there’s a real disc in there! 😮😮 @PlayStation pic.twitter.com/RD90UPd3ye — Geoff Keighley (@geoffkeighley) 8. November 2016

