Miitomo Update bringt neue Features und Interaktionsmöglichkeiten

Nachdem Nintendo im März die App Miitomo veröffentlichte, löste man zunächst einen gigantischen Hype aus. Einige Wochen später flaute dieser jedoch ab und die App verlor zunehmend an Bedeutung. Mit einem umfangreichen Miitomo Update möchte man nun reagieren. So dürfen sich Besitzer der App etwa auf private Botschaften freuen. Dank denen könnt ihr Mitgliedern eurer Freundesliste private Benachrichtigungen schicken.

Ein weiteres Feature sind virtuelle Zimmer, die ihr nach Herzenslust einrichten könnt. Dafür gibt es zum Beispiel Bodenbeläge und Tapeten. Erhalten kann man diese kostenlos via Mii über Kopf und durch Aktionen. Die Tapeten sind teilweise an bekannte Nintendo-Serien angelehnt. So gibt es zum Beispiel welche im Super Mario- und The Legend of Zelda-Look. Räume könnt ihr zudem künftig mit Postern und Bildern verschönern. Maximal acht Poster gehen in ein Zimmer. Um einen Posterplatz zu nutzen, muss man diesen für 0,99 Euro im Shop von Miitomo erwerben.

Die neue Modezentrale dient dazu, um bis zu drei Freunden täglich eure Lieblings-Outfits vorzuschlagen. Freunde dürfen diese dann ansehen, mit einem Like versehen und auch anprobieren. Wer seine Outfits in der Modezentrale teilt, erhält dafür My Nintendo-Punkte. Neu ist auch die Antwortzentrale. Dort findet ihr eine öffentliche Liste mit Fragen und Antworten. Diese kann jeder durchsehen und auch kommentieren.

Zu guter Letzt bringt das Update für Miitomo den Zusatz-Mii und eine neue Timeline mit. Ein Haupt-Mii kann bis zu 100 Zusatz-Mii haben. Diese haben jeweils ein eigenes Zimmer und lassen sich auch individuell einkleiden. Sie unterstützen euren Haupt-Mii und können von euch entweder privat oder öffentlich sichtbar gemacht werden. Das Update erscheint noch heute.

