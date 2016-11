Silence Demo und Release Trailer

In wenigen Tagen erscheint das Adventure Silence. Ich durfte es bereits durchspielen und habe in einem ausführlichen Review von meinem Eindrücken berichtet. Wer gern selbst Hand anlegen mag, kann dies nun ebenfalls tun. Daedalic hat nämlich eine Silence Demo zur Verfügung gestellt, die ihr via GOG oder Steam herunterladen könnt. Die Testversion ist selbstverständlich kostenlos.

Im selben Zug hat Daedalic auch den Release Trailer veröffentlicht, den ihr wie gewohnt unten anschauen könnt. Das Spiel erscheint am 15. November für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

