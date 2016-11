Warframe The War Within Update für PC verfügbar

Digital Extrems ist weiterhin fleißig mit seinem Baby beschäftigt und hat das Warframe „The War Within“ Update für den PC veröffentlicht. Es ist das größte und umfangreichste Update des Jahres und die Fortsetzung von „The Second Dream“. Jene Quest ist bisher das meistgespielte Warframe-Update. Ob The War Within daran wohl etwas ändern kann? Die kommenden Wochen und Monate werden es zeigen.

Unten findet ihr ein Übersicht zum Warframe The War Within Update und eine Übersicht aller neuen Inhalte.

CINEMATISCHE QUEST: Die Geheimnisse eines Imperiums warten. Die Festung der Königin beherbergt ein Labyrinth aus Höhlen und Grineer-Technologie, die noch prunkvoller ist, als man es bisher von den Grineer kannte. Aber Vorsicht! Die Festung ist schwer bewacht … von neuen, gefährlichen Feinden. Nur wer sie überwindet, kann die Gemächer der Königin betreten und das streng gehütete Geheimnis entdecken.

NEUE FEINDE: Eine neue, noch gefährlichere Art der Grineer betritt das Schlachtfeld. Mit schweren Rüstungen und in rote Stoffe gehüllt, sind die Kuva-Wächter die Elite der königlichen Armee. Und diese furchteinflößenden Krieger werden oft von flinken, schelmischen Kreaturen begleitet, die blitzschnell angreifen können.

NEUE WAFFEN: Besiege die Feinde mit diesen mächtigen neuen Waffen: Twin Rogga – Zwei Pistolen, die im Nahkampf ebenso gute Dienste leisten wie auf die Entfernung. Zarr – Als eine Art Sci-Fi-Muskete bietet diese schwere Waffe genug Power, um mehrere Gegner gleichzeitig oder sogar größere Gegner auf kurze Distanz mit nur einem Schuss auszuschalten. Kesheg – Ein glänzender, schmuckvoller Nahkampfstab, von dem sich die Gegner besser fernhalten sollten.

Besiege die Feinde mit diesen mächtigen neuen Waffen: NEUE PERSONALISIERUNGSMÖGLICHKEITEN: Die Spieler können ihren Warframes, Landungsschiffe und Companions mit einer neuen Syandana, Sugatra, Rüstung und verschiedenen Skins einen neuen, personalisierten Look verpassen.

NEUER MISSIONSTYP: Mit ‚Assault’ können die Spieler in mehrstufigen Stealth- und Action-Missionen in eine feindliche Basis eines Asteroidenfeldes eindringen, um einen drohenden Angriff abzuwehren.

Natürlich werden auch Konsolenspieler in den Genuss kommen. In den kommenden Wochen erscheint das kostenlose Update auch für PlayStation 4 und Xbox One.

