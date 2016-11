Guild Wars 2: Ein Riss im Eis ist da, Patchnotes

In Guild Wars 2 geht die Lebendige Geschichte in die nächste Runde. ArenaNet hat soeben die dritte Episode der dritten Staffel veröffentlicht: „Ein Riss im Eis“. Die Episode führt Spieler in die Nördlichen Zittergipfel. Den Grund dafür liefert Taimi, die glaubt, dass ihre Forschung neue Erkenntnisse über die Alt-Drachen hervorbringen wird. Ihr macht euch also auf den Weg zum Teritorium des Alt-Drachen Jormag. Ob und welche Überraschungen mögen euch dabei wohl erwarten?

Mit dem heutigen Update kamen auch das neue toxische Fraktal „Albtraum“ und der neue Legendäre Schild „Shuushaduu“. Unten findet ihr die Patchnotes, denen ihr weitere Details entnehmen könnt. Oder ihr ladet direkt das Update, indem ihr euren Guild Wars 2 Clienten startet. Dann könnt ihr direkt Ein Riss im Eis selbst ausprobieren.

Lebendige Welt

Mit der Feststellung, dass man Magie in Spektren aufteilen kann, ist Taimi in Rata Novus ein großer Durchbruch gelungen. Diese Erkenntnis führte sie zu der Annahme, dass die verbliebenen Drachen die Energie der anderen Drachen absorbieren. Um ihre Theorie zu belegen, entsandte sie den Kommandeur zu den Feuerinseln, wo er eine Zerstörer-Probe nehmen sollte. Die Expedition war erfolgreich, doch eine Vision von Glints Ei veranlasste die Gruppe zur Rückkehr nach Tarir … wo sie gerade noch rechtzeitig ankamen, um Aurene beim Ausschlüpfen zu beobachten. Die Feierlichkeiten hielten jedoch nicht lange an. Sie wurden jäh von einem Mursaat namens Lazarus unterbrochen, der behauptete, seine Wiedergeburt habe ihn verändert, und der sich nun der neuen Gilde im Kampf gegen die Drachen anschließen wollte. Der Kommandeur schlug dieses Bündnis aus, doch Marjory nahm das Angebot an und ging mit Lazarus fort. Nun, da Jormag sich erhebt, muss der Kommandeur der eisigen Kälte trotzen. Es gilt herauszufinden, inwieweit die Theorie der Magieabsorption auf den unbarmherzigen Eisdrachen zutrifft. Zieht euch also warm an! Neuer legendärer Schild: Shuushaduu

Eine neue legendäre Waffe ist verfügbar. Sprecht mit Großmeisterhandwerker Hobbs in Löwenstein. Er verrät euch, wie ihr den neuen Schild-Präkursor „Freundschaft“ herstellt und den neuen legendären Schild „Shuushaduu“ schmiedet.

Fraktale

Neues Fraktal — Albtraum Ein neues Fraktal kann über das Observatorium Nebelsperre erreicht werden. Ihr dürft euch jetzt in den Albtraum begeben.

Eine neue Erfolge-Kategorie für das Fraktal „Albtraum“ wurde in der Anzeige für Erfolge der Fraktale der Nebel hinzugefügt.

BLING-9009 hält im Observatorium Nebelsperre neue Belohnungen bereit.

Kühne Abenteurer haben die Aufmerksamkeit des Vorboten auf sich gezogen. Unterwasserruinen Der Pfad wird jetzt zufällig bestimmt, statt in Abhängigkeit vom Schwierigkeitsgrad. Dunkler Pfad und Delphinpfad haben die gleiche Wahrscheinlichkeit. Feuriger Hochofen Die Trefferfenster der Feuertornados in der Bosskammer wurden verbessert. Den Feuertornados kann somit besser ausgewichen werden. Nicht kategorisiert Die Blitzangriffe der Pulsarkugel auf der Treppe vor dem Alten Tom wurden überarbeitet. Die Trefferfenster wurden verkleinert. Der Schaden beträgt jetzt pauschal 80 % eurer Lebenspunkte. Tiergefährten wird kein Schaden zugefügt. Angeschlagene Spieler, die teleportieren, werden jetzt sofort wiederbelebt.

Untergrundeinrichtung Die Schaufler in der Untergrundeinrichtung haben ihre Augen geöffnet und können ab sofort geblendet werden. Mai Trin Die Lebenspunkte des Champion Inquestur-Mechanikers wurden um 60 % verringert. Sumpfland Der Ziel-Timer für die letzten 25 % wird jetzt auf allen Fraktal-Schwierigkeitsgraden angezeigt, nicht nur auf dem Meisterrang. Vulkanisch Lava fügt toten Spielern keinen Schaden mehr zu. Erfolge Ein neuer empfohlener täglicher Erfolg für Fraktale des Fraktal-Rangs 3 wurde hinzugefügt. Für den Abschluss dieses Erfolgs erhaltet ihr eine Forschungstruhe des Fraktal-Experten. Forschungstruhe des Fraktal-Experten: Enthält ein Makelloses Fraktal-Relikt, 2 +1 Qual-Infusionen, 2 Resonierende Späne, 3 Fraktal-Chiffrierungen und eine Fraktal-Forschungsseite.

Tägliche Fraktal-Erfolge wurden in die Kategorie „Tägliche Erfolge“ verschoben. Nebelsperre-Singularitäten Nebelsperre-Singularitäten reparieren bei Verwendung ab sofort alle ausgerüsteten Ausrüstungsgegenstände.

Nebelsperre-Singularitäten gewähren jetzt die Effekte des Unendlichen Fraktal-Tranks. Dazu muss sich im Inventar des Spielers ein Unendlicher Fraktal-Trank befinden. Nebelsperren-Instabilitäten „Ohne Fleiß kein Preis“ gewährt jetzt Wut anstelle von Stabilität. Uns ist aufgefallen, dass sich die zufällige Anwendung von Stabilität bei Trotz-Leisten wie eine Bestrafung für bestimmte Angriffe anfühlte, die man nicht kontern konnte. Das Austauschen von Stabilität durch Wut sollte die Bedrohlichkeit dieses Segens bewahren ohne ein Gefühl von Ungerechtigkeit aufkommen zu lassen.

„Unbeholfen in Gesellschaft“ gewährt jetzt eine Reduzierung der erhaltenen Heilung um 70 %. Die Anzahl der Stapel ist hierbei unerheblich. Der Schaden wird jetzt im Kampflog angezeigt. Diverse Änderungen Ein Unendlicher Nebel-Allmachtstrank wurde hinzugefügt. Er kann mithilfe der Gabe des Aufstiegs in der Mystischen Schmiede hergestellt werden. Dazu müssen die folgenden Tränke kombiniert werden: Unendlicher Nebel-Offensivtrank, Unendlicher Nebel-Defensivtrank und Unendlicher Nebel-Mobilitätstrank.

Ein Problem wurde behoben, bei dem das Sprungrätsel im Observatorium Nebelsperre Teilnahme für das flasche Sprungrätsel gewährte.

Dessas Alchemistin hat die Registerkarte „Trank-Rückerstattungen“ erhalten. Hier könnt ihr nicht benötigte Tränke für einen Teil ihres Werts gegen Fraktal-Relikte eintauschen.

Die aufgestiegenen Wasseratmer-Rezepte wurden aus der Geknackten Fraktal-Chiffrierung entfernt. Die Rezepte können bei KAUF-4373 erworben werden.

Die Abkühlzeiten von Spielerfertigkeiten werden jetzt zurückgesetzt, wenn eine Gruppe in den Fraktalen der Nebel stirbt.

Der Mai Trin-Zeitstarter für den legendären Rucksack „Ad Infinitum“ wurde in den Schwierigkeitsgrad 98 verschoben.

Das UI für die Auswahl der Fraktal-Schwierigkeitsgrade deaktiviert jetzt die Action-Cam, solange es geöffnet ist. Welt gegen Welt

Allgemein Im Wettkampf lässt sich jetzt die einfache Namensanzeige im WvW aktivieren. Die einfache Namensanzeige im WvW verwandelt die Namensanzeige von Gegnern oder Spielern in Kreise und verbessert so die Übersichtlichkeit.

Aufgewertete Ziele gewähren jetzt mehr Kriegspunkte pro Tick, wenn sie eingenommen wurden.

Punkte pro Tick/Eroberung: *Ziel * *Basispunkte * *Gesichert * *Verstärkt * *Befestigt * Lager 2 3 4 5 Schloss 12 18 24 30 Feste 8 12 16 20 Turm 4 6 8 10 Wachposten und Schreine gewähren bei Eroberung jetzt 2 Kriegspunkte.

Die Truhen am Ende des Belohnungspfads lassen sich jetzt stapeln.

Plüsch-Greif-Tränke wurden im WvW deaktiviert.

Ein Fehler wurde behoben, bei dem Automatik-Türme und Vorratslager manchmal Schaden nahmen.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass bei Verwendung der Mörserfertigkeit „Brandgranaten abfeuern“ die falschen Fertigkeiteneffekte für Gegner abgespielt wurden.

Ein Fehler wurde behoben, durch den die Präsenz der Feste nicht ordnungsgemäß angewandt wurde.

Ein Fehler wurde behoben, durch den Spieler durch die Präsenz der Feste manchmal 40 Vorräte verdienen konnten. Allgemein Ein Fehler wurde behoben, bei dem Animationen des Gleitschirmeinsatzes in manchen Situationen nicht abgespielt wurden.

Wiederholbare Herzen werden jetzt ordnungsgemäß vom Kartenabschluss erfasst.

Spieler lassen beim Trennen der Spielverbindung jetzt Bündel fallen, sofern sie welche bei sich tragen. Gegenstände Der Projektileffekt des legendären Schilds „Flammensucher-Prophezeiungen“ wurde überarbeitet. Gilden Alle Gilden-Hallen wurden mit einem Händler für Gilden-Belobigungsschreiben versehen. Strukturiertes Spieler gegen Spieler Die Truhen am Ende des Belohnungspfads lassen sich jetzt stapeln. Welt-Feinschliff Die Kreaturen im Blutsteinsumpf können keine Felsen mehr auf fliegende Spieler werfen, die 6.000 Einheiten entfernt von ihnen sind. Die Reichweite wurde auf 2.000 Einheiten reduziert.

Ein Heimatinstanz-Ernteknoten für Versteinertes Holz kann jetzt in der Glutbucht gekauft werden. EDELSTEINSHOP DER SCHWARZLÖWEN-HANDELSGESELLSCHAFT

Neue Gegenstände und Aktionen Die neue Kristalliner Drachenschwingen-Rucksack- und Gleitschirm-Kombo ist in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für 700 Edelsteine erhältlich.

Es gibt eine Woche lang 20 % Rabatt auf die folgenden Gegenstände: Piloten-Quaggan-Briefbote aus der Kategorie „Upgrades“, Krieger-Quaggan-Rucksack-Set, Quaggan-Plüschrucksack, Flauschige Quaggan-Mütze und Flauschige Quaggan-Mütze mit Schleife aus der Kategorie „Mode“ und Basar-Quaggan-Mini-Paket aus der Kategorie „Spielzeuge“ des Edelsteinshops.

Das Toxische Farbkit ist wieder da. Es ist für kurze Zeit in der Kategorie „Spezial“ des Edelsteinshops für 125 Edelsteine erhältlich.

Die Toxischen Handschuhe und der Toxische Überwurf sind wieder da. Sie sind für kurze Zeit in der Kategorie „Mode“ des Edelsteinshops für jeweils 400 Edelsteine erhältlich. Verbesserungen Die Schwarzlöwentruhe wurde überarbeitet. Sie bietet jetzt eine Vorschau der vollständigen Inhaltsliste.

Gefrorene exotische Waffenfragmente wurden als neuer garantierter saisonaler Gegenstand hinzugefügt.

Wolfsblut-Kleidungsset Brahams ist für die Dauer des Saisonwechsels als ungewöhnlicher Beuteabwurf erhältlich.

Der Gegenstand Bitterfrost-Aussichtspunkt wurde für die Dauer des Saisonwechsels als ungewöhnlicher Beuteabwurf hinzugefügt. Fehlerbehebungen Die Garantierte Garderoben-Freischaltung gewährt nicht mehr die folgenden Freischaltungen: Mini Königin Jennah: Ab sofort in den ersten Geburtstagstruhen eines Charakters erhältlich. Mini Uhrherz: Kann ausschließlich durch den Erfolg „Zwielichtgarten“ erhalten werden. Teile Erhabener Rüstung: Eine Meisterwerk-Rüstung über dem Seltenheitslimit. Schattenassassinen-Kurzbogen: Wird nicht mehr separat vom Unbarmherzigen Kurzbogen gezählt.

