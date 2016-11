Pokémon Mond und Pokémon Sonne Verkaufszahlen aus Japan

Die ersten Pokémon Mond und Pokémon Sonne Verkaufszahlen sind da. Während wir noch bis morgen auf den Release des Spiels warten müssen, ist der Titel schon vor ein paar Tagen außerhalb Europas erschienen. So auch in Japan, von wo uns nun die ersten Zahlen erreicht haben. Laut der Famitsu konnten innerhalb der ersten drei Tage schon 1,9 Millionen Einheiten verkauft werden. Insgesamt wanderte der Titel 1.905.107 Mal über japanische Ladentheken. Die 1,9 Millionen schließt auch Downloadkarten und das Pokémon Mond und Pokémon Sonne Doppelpack mit ein. Download Verkäufe fallen hingegen nicht in die Zahl rein.

Der Release von Pokémon Mond und Pokémon Sonne hat nicht nur dem Spiel gute Verkaufszahlen in Japan beschert, sondern auch den Handhelds der 3DS Familie. Während in der Vorwoche noch 29.981 Einheiten verkauft wurden, konnten dank Pokémon in der Launchwoche der Spiele 113.987 Handhelds abgesetzt werden.

Quelle: Gematsu

