Shadow Tactics: Blades of the Shogun Demo bei Steam und GOG verfügbar

Möchtet ihr euch das in Kürze erscheinende Shadow Tactics: Blades of the Shogun schon einmal näher ansehen? Dann bietet sich nun die passende Gelegenheit. Daedalic hat sowohl bei Steam als auch bei GOG eine kostenlose Demo veröffentlicht. Dank dieser könnt ihr zwei Missionen spielen, wobei ihr die unterschiedlichen Charaktere und Strategien ausprobieren dürft.

Wer Gefallen daran findet, kann sich den Titel nun zudem auch bei Amazon vorbestellen. Dort gibt es auch eine Collector´s Edition von Shadow Tactics: Blades of the Shogun. Diese beinhaltet das Spiel, ein Artbook mit Strategy Guide, einen Fächer, Essstäbchen, einen Shuriken Schlüsselanhänger mit Prägung, ein Wendeposter, eine Stoffkarte von Japan mit den Einsatzorten der Kämpfer, fünf Character Spielkarten, fünf Artwork Postkarten und eine nummerierte Signaturkarte. Die Sammlerausgabe wird 69,99 Euro kosten. Die Standardausgabe schlägt mit 39,99 Euro zu Buche.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen