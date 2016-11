Albion Online „Faye“ Update kommt heute

Heute kommt das Albion Online „Faye“ Update. Dieses beschert den Spielern der finalen Beta unter anderem das neue Biom Wald. Insgesamt wird es dann fünf Biome in Albion Online geben. Im Wald-Biom warten zur Umgebung passende Ressourcen, Tiere und Kreaturen auf die Spieler. So könnt ihr etwa den sogenannten Forest Spirits begegnen. Dabei handelt es sich um wandernde Bäume. Wer die neuen Ressourcen abbaut, wird mit den Keepers of Albion konfrontiert.

Mit dem heutigen Albion Online Faye Update werden auch in ganz Albion Wachtürme errichtet. Diese dienen den Städten dazu, sich vor Kriminalität zu schützen. Steht ihr auf der richtigen Seite des Gesetzes, können euch die Türme eine Hilfe sein. Andernfalls entpuppen sie sich für euch als ein Hindernis. Für die Gildenkämpfe werden die gelben und roten Zonen wieder eingeführt. Habt ihr ein Reittier, wird dieses nach dem Absteigen nun in der Nähe des Spielers bleiben.

Auch atmosphärisch tut sich dank dem Faye Update einiges. 19 neue Hintergrund-Tracks wurden komponiert, um die Atmosphäre aufzuwerten. Dank der neuen Emote-Mechanik könnt ihr eure Charaktere für euch sprechen lassen. So darf etwa anderen Spielern applaudiert werden – oder möchtet ihr diese doch lieber verspotten?

Das folgende Video liefert einen Vorgeschmack auf das Albion Online Faye Update.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen