Pokémon Mond und Pokémon Sonne Events – Alles, was ihr wissen müsst

Pokémon Mond und Pokémon Sonne sind da. Gleich zu Verkaufsstart dürft ihr euch über ein Event freuen. In wenigen Tagen folgt dann bereits das zweite Event. Auf dieser Seite erfahrt ihr alles, was ihr über diese und künftige Pokémon Mond und Pokémon Sonne Events wissen müsst. Sobald es neue Events gibt, werde ich die Seite auf den aktuellen Stand bringen. Schaut also regelmäßig vorbei, um keine Verteilung zu verpassen.

23. November 2016 bis 11. Januar 2017

Via Geheimgeschehen erhaltet ihr in Pokémon Mond und Pokémon Sonne ein Mampfaxo. Das Taschenmonster bringt den Z-Kristall Relaxonium Z mit.

Ab 6. Dezember 2016

Über die Pokémon TV App wird ein Spezial-QR Code verteilt, der das Mysteriöse Pokémon Magearna freischaltet.

