Silence Komplettlösung – Unterwegs mit Noah und Kyra (Teil 4)

In den Fängen der Bienenkönigin

Nachdem ihr Horus im Sumpf befreit habt, geht es mit Noah weiter. Sprecht Kyra an, die euch auffordert, eine Räuberleiter zu machen. Also klickt ihr sie noch einmal an und schiebt den Cursor nach oben. Sprecht sie erneut an und sie fordert euch auf, gegen den Baum zu treten. Tut dies viermal, indem ihr mit dem Baum interagiert und löst so die nächste Zwischensequenz aus. Klickt noch mal drauf, um dahinter hervorzukommen. Wenn ihr auf Spot klickt, könnt ihr an der rötlichen Wurzel ganz vorn lecken.

Seht euch nun das Loch an, in welches Kyra verschwunden ist. Klickt noch mal drauf, woraufhin Noah runterklettert. Ihr kommt in eine Szene, bei der ihr erst auf Spot klickt und dann auf das Gelee Royal, welches sich neben den Steinen in der rechten Bildhälfte befindet. Wenn ihr die neue Spotform angenommen habt, klickt ihr auf Spot und dann auf die Tentakel, die dadurch beruhigt werden.

Nun klickt ihr auf den großen Felsen, um mit Noah auf die andere Seite zu gelangen. Interagiert ihr mit dem Abgrund, seht ihr hinunter, wofür ihr mit der Errungenschaft „Wooooow!“ belohnt werdet. Nun könnt ihr mit Kyra, der Wurzel über ihr und der Kluft darunter interagieren – wobei dies nicht sehr hilfreich ist. Noah bemerkt lediglich, dass er ein Sicherheitsnetz benötigt. Klickt auf Spot, macht ihn ganz flach, indem ihr den Cursor nach unten schiebt und klickt dann auf die Kluft unter Kyra. Noah steigt automatisch auf Spot, woraufhin ihr diesen mit dem Cursor ein paar Mal nach unten zieht und hüpft – vergeblich. Klickt also auf den Stein hinter euch. Beruhigt nun wieder auf dem schon bekannten Weg mit Spot die Tentakel und geht mit Noah wieder auf die andere Seite. Nun macht ihr Spot wieder flach wie eine Flunder und klickt mit ihm erneut auf die Kluft unter Kyra.

Interagiert mit dem Loch, durch welches ihr zuvor die Szene betreten habt. Oben zieht ihr an der Wurzel, die unten im Bildschirm zu sehen ist und an der ihr zuvor Spot habt lecken lassen. Dafür klickt ihr erst drauf, wartet ab, was Noah zu sagen hat und klickt dann wieder. Beim zweiten Mal müsst ihr dann nach oben ziehen. Jetzt geht es wieder durch das Loch nach unten.

Wiederbelebung

Spot wird nun automatisch zum Gelee Royal kriechen und sich verwandeln. Geht per Klick mit Noah auf die andere Seite. Nun macht ihr Spot wieder flach und klickt mit ihm auf die Kluft unter Kyra. Noah wird daraufhin von allein unter Kyra gehen. Diese klickt ihr nun an und zieht nach unten, bis sie fällt. Bewegt den Cursor über ihre Brust und interagiert, um die Lebenszeichen zu überprüfen. Interagiert noch einmal mit ihrer Brust, um eine Herzdruckmassage zu machen. Anschließend könnt ihr eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, indem ihr mit ihrem Mund interagiert. Wenn ihr den Erfolg „Die Hand eines Heilers“ freischalten möchtet, müsst ihr euch nun dem Gesicht von Kyra zuwenden. Interagiert immer wieder mit ihrem Gesicht, bis Noah sie einmal kräftiger schlägt und dies damit kommentiert, es sei einen Versuch Wert gewesen.

Nun bewegt ihr den Cursor nach oben, wo sich Spot befindet. Klickt ihr ihn an, bittet Noah ihn etwas zu tun. Klickt mit Spot wieder auf das Gelee Royal, woraufhin er die Tentakel automatisch beruhigen sollte. Nun schnappt ihr euch mit einem Klick die Tentakel, wofür ihr ziemlich mittig im Bild mit diesen interagieren müsst. Klickt auf die Brust von Kyra und haltet so lang fest, bis ein kurzes Video beginnt. Nun müsst ihr euch nur noch für eine Dialogoption entscheiden und nach dem nun laufenden Video die Botschaft aufheben, indem ihr darauf klickt. Wenn Kyra diese ausgerollt hat, müsst ihr mit ihr interagieren, um sie zu schnappen. Geschafft! Ihr schlüpft nun wieder in die Haut von Renie.

Fortsetzung folgt!

