The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier kommt am 20. Dezember

Keine Lust auf eine besinnliche Vorweihnachtszeit? Wie wäre es dann mit ein wenig Horror, kurz vor den Festtagen? The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier wird ab dem 20. Dezember erhältlich sein. Damit feiert die dritte Staffel der beliebten Reihe ihren Auftakt.

In The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier schlüpft ihr in die Rolle des jungen Javier. Dieser ist entschlossen, seine Familie wiederzufinden. Dabei trifft er auf Clementine. Das Schicksal der beiden ist miteinander verbunden. Während ihr spielt, müsst ihr immer wieder Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Schon die beiden vorherigen Staffeln verlangten den Spielern derlei Entscheidungen ab, was bei den Fans gut ankommt.

Im Rahmen der The Game Awards wird am 1. Dezember zum ersten Mal The Walking Dead: The Telltale Series – A New Frontier gezeigt. Das Spiel erscheint für PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, iOS und Android.

