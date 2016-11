Steam Herbstaktion 2016 gestartet, Steam-Awards ab Dezember

Noch nicht pleite vor Weihnachten? Dann dürft ihr euch über die Steam Herbstaktion 2016 freuen, die seit gestern Abend läuft. Im Sale erwarten euch natürlich wieder zahlreiche Angebote, von denen ich unten ein paar interessante aufgelistet habe. Darüber hinaus gibt es etliche andere Aktionen. Schaut einfach Mal bei Steam vorbei, wenn ihr auf der Suche nach ein paar Schnappern seid. Die Steam Herbstaktion 2016 läuft bis 29. November, 19 Uhr.

ABZÛ, 9,99 Euro

Quantum Break, 27,74 Euro

Dark Souls III, 38,99 Euro

The Witcher III: Wild Hunt, 14,99 Euro

The Witcher III: Wild Hunt Game of the Year Edition, 29,99 Euro

ARK: Survival Evolved, 13,99 Euro

Cities Skylines, 6,99 Euro

Tales of Zestiria, 16,99 Euro

Clannad, 22,99 Euro

Dishonored, 3,29 Euro

Outlast, 4,99 Euro

Samorost 3, 9,99 Euro

Rocket League, 11,99 Euro

Stardew Valley, 9,37 Euro

Aktuell dürft ihr außerdem für die Steam-Awards abstimmen. Diese werden in diesem Jahr zum ersten Mal von der Steam-Community gewählt. Im November habt ihr die Gelegenheit, in 8 verschiedenen Kategorien abzustimmen. Außerdem darf jeder selbst eine Kategorie vorschlagen. Wählen dürft ihr in Kategorien wie „Test der Zeit“, „Ich weine nicht, ich hab‘ nur was im Auge“ und „Spiel-im-Spiel“. Bei Letzterem dürfte wohl GWENT aus The Witcher III ein heißer Anwärter auf den Titel sein. Es ist übrigens eure Entscheidung, welches Spiel ihr nominieren möchtet. Steam macht keine Vorgaben, sondern lässt euch Shop und die eigene Bibliothek durchsuchen.

Fans von Abzeichen können sich übrigens ein solches holen. Dabei können vier Aufgaben erfüllt werden:

mindestens 1 Spiel nominieren

ein Spiel in jeder Kategorie nominieren

ein nominiertes Spiel spielen

Review verfassen oder aktualisieren, für ein nominiertes Spiel

Je mehr ihr erfüllt, desto höher die Stufe eures Abzeichens. Hier erfahrt ihr mehr zu den Steam-Awards.

Quelle: Steam

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen