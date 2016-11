No Man’s Sky Foundation Update angekündigt

Lange war es verdächtig still um No Man’s Sky. Böse Zungen behaupteten sogar, dass das Entwicklerstudio still und heimlich geschlossen wurde. Das Ende des Spiels? Natürlich nicht! In den letzten Monaten hat Hello Games (Ja, das Studio gibt es noch!) eifrig an dem Spiel gewerkelt. Das Ergebnis dieser Arbeit können Spieler schon bald sehen. Noch in dieser Woche wird das No Man’s Sky Foundation Update erscheinen.

Der Name rührt daher, dass das Update die Basis für den Bau von Basen und andere Dinge legt. Bisher gibt es noch keine weiteren Details zu dem nahenden Patch. In Kürze sollen allerdings Patchnotes veröffentlicht werden. Man darf gespannt sein, ob das No Man’s Sky Foundation Update direkte Auswirkungen haben wird, oder dies erst mit künftigen Patches der Fall sein wird. In der Ankündigung bezeichnen die Entwickler das Foundation Update als ersten kleinen Schritt einer längeren Reise.

Quelle: Hello Games

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen