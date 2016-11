Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Ein Besuch beim Professor und Trainerschule (Teil 3)

Lilli’i

Habt ihr Route 1 erfolgreich hinter euch gelassen, gelangt ihr nach Lili’i. Dort begrüßt euch direkt der Inselkönig Hala, der von einem Fest erzählt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch mit den Einwohnern unterhalten, die in verschiedenen Häusern und draußen umherstehen. Items könnt ihr dabei jedoch keine abstauben. Habt ihr mit allen Einwohnern gesprochen oder keine Lust auf Gespräche, geht ihr Richtung Treppe, wo Tali steht. Sprecht ihn an, woraufhin Lili und Kukui zu euch stoßen. Hala wird dein Team heilen und dann geht es auch schon in den Kampf, sobald ihr mit „Ja“ antwortet. Ihr kämpft mit Tali zu ehren von Kapu-Riki.

Pokémon Trainer Tali Pichu Lv. 6 Flamiau Lv. 7 140 Pokedollar

Habt ihr den Kampf gemeistert, überreicht euch Hala den Z-Ring, der rein optisch eher an ein Armband erinnert. Dank des Z-Ring könnt ihr nun die Z-Kraft nutzen. Dafür müssen Glitzersteine zu Z-Ringen weiterverarbeitet werden – was nur die Inselkönige können. Während eurer Inselwanderschaft müsst ihr sogenannte Z-Kristalle sammeln. Ihr erfahrt in den Dialogen noch einige Details zu eurem bevorstehenden Abenteuer. Dann landet ihr automatisch wieder daheim bei eurer Mutter. Zeit für eine Runde Schlaf.

Besuch bei Kukui

Am kommenden Morgen klingelt es an der Tür und es ist Mal nicht der Professor, sondern Lilly zu Besuch. Ihr sollt Lilly zum Labor von Kukui folgen. Vorher drückt euch eure Mutter allerdings noch Taschengeld in die Hand. Folgt Lilly, indem ihr euch nach Links wendet und dann gen Süden den Weg nehmt. Auf eurem Weg trefft ihr ein paar Trainer und könnt wilde Pokémon im Gras finden.

Trainer:

Knirps Moritz Mabula Lv. 6 120 Pokédollar

Göre Laura Wingull Lv. 6 144 Pokédollar

Wilde Pokémon:

Wingull

Mangunior (nur bei Tag)

Flegmon

Rattfratz (nur bei Nacht)

Items:

Aufwecker

Im Hause des Professors erfahrt ihr von dem Rotom, welches im Pokédex lebt. Ab sofort seit ihr also stolze Besitzer vom Rotom-Pokédex. Eine der Besonderheiten von Alola. Praktischerweise ist im Rotom-Pokédex auch ein Navigationssystem integriert. Der Pokédex zeigt euch zudem euer nächstes Ziel. Es ist daher ratsam ihn im Blick zu haben, wenn ihr einmal den Weg nicht finden solltet.

Als nächstes berichtet der Professor von der Inselwanderschaft. Besteht ihr diese, könnt ihr zum Inselwanderschafts-Champ werden. Zunächst müsst ihr allerdings sieben Prüfungen meistern. Als Beweis eurer Teilnahme erhaltet ihr ein Inselwanderschafts-Abzeichen. Ist das Gespräch beendet, habt ihr auf dem unteren Bildschirm eures Handhelds nun den Rotom-Pokédex. Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch nun noch in Ruhe im Haus des Professors umsehen. Dort sind allerlei Pokémon zu sehen. Auch das Loft von Lilly könnt ihr euch anschauen. Items gibt es keine im Haus. Habt ihr genug, verlasst ihr das Haus von Kukui wieder.

Der erste Besuch im Pokémon-Center

Habt ihr alles erledigt oder keine Lust mehr, begebt ihr euch wieder nach Norden und schlagt dort den linken Weg ein, wo ihr auf Lilly trefft. Sie steht vor einem Pokémon-Center, welches sie euch zeigt. Lasst wenn nötig euer Team heilen. Habt ihr bereits mehr als sechs Pokémon, könnt ihr am PC euer Team anpassen. Außerdem könnt ihr im Café etwas ordern, oder im Supermarkt einkaufen.

Angebot vom Café-Bereich:

Limonade 198 Pokédollar Kuhmuh-Milch 198 Pokédollar Sananasaft 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar

Die Trainerschule

Deckt euch wenn nötig mit Items ein und unterhaltet euch wenn ihr mögt mit den NPCs. Darüber hinaus bekommt ihr nichts im Pokémon-Center. Also verlasst es wieder und folgt weiter der Straße, um die Trainerschule zu erreichen. Dort trefft ihr auch schon den Professor wieder, der euch erzählt, was eure Aufgabe ist. Ihr müsst vier Trainer besiegen. Außerdem überreicht er euch den EP-Teiler. Schaltet ihr ihn ein, erhalten nach einem Sieg alle Pokémon eures Teams Erfahrungspunkte. Bei Erhalt ist der EP-Teiler jedoch bereits aktiviert. Erkundet die Trainerschule und die Umgebung. Denkt daran, auch oben links das rote Tor im Außenbereich zu öffnen, welches hinter dem Sportplatz liegt. Dort kommt ihr in den Bereich mit Knirps Alex, wo auch einige Items rumliegen. Außerdem könnt ihr im hohen Gras Pokémon fangen und euer Team wenn nötig trainieren.

Trainer im Außenbereich:

Sportskanone Julia Peppeck Lv. 8 224 Pokédollar

Knirps Alex Safcon Lv. 7 140 Pokédollar

Trainerhoffnung Ruben (nach dem Sieg über 3 Trainer) Sleima Lv. 8 384 Pokédollar TM01 Kraftschub

Trainer im Innenbereich:

Vorschülerin Aurelia Mobai Lv. 7 84 Pokédollar

Wilde Pokémon:

Magnetilo

Mauzi

Sleima

Items:

Trank

Trank

Gegengift

Para-Heiler

Trank (in der Schule, im 1. Obergeschoss und dem hinteren Klassenzimmer, vom Schüler vorne rechts)

Habt ihr auf dem Sportplatz draußen Trainerhoffnung Ruben besiegt, ertönt die Schulglocke und fordert euch auf, nach drinnen zu kommen. Bevor ihr hochgeht, solltet ihr drinnen links mit der blonden Frau vor dem Pokéball-Tisch sprechen, um eine Flinkklaue zu erhalten. Geht dann die Treppe hoch, wo euch die Lehrerin zu einem Kampf herausfordert.

Lehrerin Elke Magnetilo Lv. 8 Mauzi Lv. 9 432 Pokédollar 5 Superbälle

Habt ihr gewonnen, taucht – Mal wieder – der Professor auf. Im Schlepptau hat er Elima. Sie ist ein Captain, weshalb sie auch eine Prüfung für euch bereithält. Dafür müsst ihr in die Vegetationshöhle. Nach einem kurzen Video ist euer Besuch der Trainerschule auch schon wieder vorbei und Lilly führt euch weiter umher.

Fortsetzung folgt!

Anmerkung: Ich spiele Pokémon Mond und habe das Wasser-Starter gewählt. Mein Charakter ist weiblich. Im Laufe der Zeit werde ich alle Teile meiner Komplettlösung an beide Spiele anpassen, ggf. Unterschiede bei erscheinenden Pokémon ergänzen und auch möglicherweise fehlende Pokémon bei den Routen nachtragen. Da die Spiele erst erschienen sind und es sehr zeitaufwendig ist diese Komplettlösung zu schreiben, wird dies allerdings eine Weile dauern. Natürlich stelle ich alle Teile möglichst vollständig online. Manche Kreaturen erscheinen allerdings sehr selten, weshalb man diese leicht „übersehen“ kann. Ich bin bemüht, alle Teile der Lösung schnellstmöglich vollständig zu haben.

