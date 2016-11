Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Route 1 erkunden und erste Pokémon fangen (Teil 2)

Auf der Jagd nach den ersten Pokémon

Der nächste Tag ist angebrochen. Geht zur Tür und schaut, wer geklingelt hat. Natürlich ist es Professor Kukui. Verlasst das Haus und folgt dem Professor auf dem rechten Weg zum hohen Gras. Nun bekommt ihr gezeigt, wie man wilde Pokémon fängt. Ihr müsst einfach nur zuschauen. Anschließend erhaltet ihr 10 Pokébälle und 5 Tränke.

Nun ist es an euch, Route 1 zu erkunden. Dort könnt ihr auch die ersten wilden Pokémon fangen und euer Team erweitern. Lauft dafür durch das hohe Gras und setzt um, was euch Kukui zuvor demonstriert hat. Wenn euer Pokémon sehr geschwächt ist, könnt ihr zurück nach Hause laufen und eure Mutter ansprechen. Sie heilt euer Pokémon-Team. Nun ist auch ein guter Zeitpunkt, das Menü zu erkunden, welches ihr mit „X“ aufrufen könnt. Seht euch alles in Ruhe an, solltet ihr zum ersten Mal Pokémon spielen.

Wilde Pokémon auf Route 1:

Webarak

Raupy

Peppeck

Mangunior

Mabula

Rattfratz

Ledyba

Items auf Route 1:

Trank

Pokéball

Gegengift

Trank

Trainer auf Route 1:

Knirps Max Rattfratz Lv. 3 60 Pokédollar

Göre Yui Raupy Lv. 3 72 Pokédollar

Vorschüler Frank Mangunior Lv. 4 48 Pokédollar

Route 1 hat noch mehr zu bieten. Im Moment allerdings nicht.

Anmerkung: Ich spiele Pokémon Mond und habe das Wasser-Starter gewählt. Mein Charakter ist weiblich. Im Laufe der Zeit werde ich alle Teile meiner Komplettlösung an beide Spiele anpassen, ggf. Unterschiede bei erscheinenden Pokémon ergänzen und auch möglicherweise fehlende Pokémon bei den Routen nachtragen. Da die Spiele erst erschienen sind und es sehr zeitaufwendig ist diese Komplettlösung zu schreiben, wird dies allerdings eine Weile dauern. Natürlich stelle ich alle Teile möglichst vollständig online. Manche Kreaturen erscheinen allerdings sehr selten, weshalb man diese leicht „übersehen“ kann. Ich bin bemüht, alle Teile der Lösung schnellstmöglich vollständig zu haben.

