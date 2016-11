The Last Guardian: Japanischer Introduction Trailer

In Kürze ist tatsächlich der Release von The Last Guardian. Schon vor einer Weile wurde bekannt, dass das Spiel den Goldstatus erreicht hat. Der Veröffentlichung am 7. Dezember steht damit nicht mehr viel im Weg. Freut ihr euch schon auf das Spiel und könnt den Release gar nicht abwarten? Dann dürft ihr euch über den japanischen Introduction Trailer freuen. Dieser beinhaltet einige neue Spielszenen. Gleichzeitig gehen die aber mit einigen Spoilern einher. Wenn euch die nicht weiter stören, könnt ihr euch unten das Video ansehen.

Vermutlich wird es in Kürze auch eine englische oder gar deutsche Fassung des Videos geben. Schließlich wird man auch hier noch ein wenig die Werbetrommel rühren wollen, ehe The Last Guardian in einigen Tagen veröffentlicht wird.

