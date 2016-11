Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Pokémon Sucher und Hauholi erkunden (Teil 4)

Der Pokémon Sucher

Weiter geht es mit meiner Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung. Es ist an der Zeit Hauholi City zu erkunden. Ihr befindet euch auf der Strandpromenade. Geht ein Stück weiter zu der Frau mit dem kurzen Haaren in weißer Kleidung und sprecht sie an, um einen Trank zu erhalten. Geht ihr die Treppen zum Strand hinunter, könnt ihr einen Pokéball aufsammeln. Geht ihr weiter, kommt ihr zum Einkaufsviertel. Dort trefft ihr Tali, der euch mit zur Touristeninformation nimmt. Besitzer des Rotom-Pokédex erhalten dort den Pokémon-Sucher. Mit diesem könnt ihr Fotos machen, sofern ihr einen entsprechenden Spot findet. In diesem Fall weißt euch Rotom darauf hin.

Sprecht ihr mit der linken Dame hinter dem Tresen, könnt ihr ein Los für die ID-Lotterie ziehen. Dies geht einmal pro Tag. Habt ihr schon 10 verschiedene Pokémon gefangen, solltet ihr außerdem in der unteren linken Ecke den Mann mit dunklem Haar und weißem Oberteil ansprechen. Für eure Mühe erhaltet ihr nämlich 10 Hyperbälle, da ihr ihm bei der Forschung geholfen habt.

Verlasst ihr die Touristeninformation, wird euch ein Mann ansprechen. Dieser verrät euch, wo ihr ein Foto schießen könnt. Geht zu dem Loch in der Mauer und drückt „R“, um ein Pikachu zu erspähen. Bis zu sechs Bilder könnt ihr machen. Am Ende müsst ihr euch für eines entscheiden, welches ausgestellt wird. Dafür gibt es dann Bewertungen. Erreicht ihr 1.500 gute Bewertungen, wird euer Pokémon-Sucher auf Version 2 aufgerüstet. Fehlen euch noch Bewertungen, könnt ihr direkt eine weitere Fotosession starten, wobei sich dieses Mal Wuffels ablichten lässt. Habt ihr noch immer nicht genug Punkte, könnt ihr Fukano fotografieren.

Bei 1.500 guten Bewertungen erhaltet ihr dankPokémon Sucher Version 2 die Zoom-Funktion. Probiert diese ruhig aus, indem ihr noch einmal ein paar Fotos schießt. Mit dem Steuerkreuz könnt ihr zoomen. Dank Zoom sollte es ein leichtes sein, beliebte Fotos zu machen, die viele positive Bewertungen kassieren. Wenn ihr etwas Geduld habt, könnt ihr euren Sucher direkt auf Version 3 bringen, wofür ihr 10.000 gute Wertungen benötigt. Macht dafür ein paar Aufnahmen mit Zoom und wartet, bis die Pokémon möglichst nah sind und von vorn zu sehen sind. Eine süße Pose ist das i-Tüpfelchen. Mit Version 3 wird die Zoom-Funktion verbessert. Bei 100.000 guten Wertungen gäbe es die nächste Version.

Boutique und Friserusalon

Alles erledigt? Geht ein Stück weiter das Einkaufsviertel entlang, wo euch Lilly begegnet. Sie schenkt euch ein Linsenetui und ein Kosmetiketui. Anschließend könnt ihr euch in der Boutique umsehen und einkaufen. Zur Auswahl stehen unter anderem Shorts und Overknee-Socken. In der Umkleidekabine lassen sich Lippenstiftfarbe und Kontaktlinsenfarbe ändern. Versäumt es nicht, vor der Boutique die alte Dame anzusprechen, um einen Seidenschal zu bekommen.

Direkt nebendran ist der Friseursalon. Dort könnt ihr Haare färben und schneiden lassen – sprich die Frisur wechseln. Beides kostet 5.000 Pokédollar. Nur ein Schnitt schlägt mit 4.000 Pokédollar zu Buche, während ihr für 2.000 euer Haar färben lassen könnt. Hier und dort könnt ihr übrigens ein paar Tore öffnen und hohes Gras erreichen. Dort lassen sich zudem ein paar Items finden.

Wilde Pokémon Hauholi Einkaufsviertel:

Wingull

Pichu

Mangunior (nur bei Tag)

Magnetilo

Mauzi

Sleima

Abra

Rattfratz (nur bei Nacht)

Items:

Beleber

Äther

Minipilz

TM49 Widerhall

Lauft ihr die Straße bis ganz hinter, kommt ihr zum Pokémon-Center. Der junge Mann davor schenkt euch einen Heilball, wenn ihr ihn ansprecht. Im Center drinnen steht vor dem Pokémon-Supermarkt ein alter Mann. Er entpuppt sich als Attacken-Verlerner.

Angebot vom Café-Bereich:

Limonade 198 Pokédollar Kuhmuh-Milch 198 Pokédollar Roserade-Tee 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar X-Tempo 1.000 Pokédollar X-Angriff 1.000 Pokédollar X-Abwehr 2.000 Pokédollar Megablock 1.500 Pokédollar Angriffplus 1.000 Pokédollar X-Treffer 1.000 Pokédollar X-Spezial 1.000 Pokédollar X-Speizal-Vert. 2.000 Pokédollar

Verlasst ihr das Pokémon-Center, erfahrt ihr, dass sich Team Skull am Hafen umhertreibt. Damit steht euer nächstes Ziel also fest. Macht vorher einen Abstecher zu dem großen Haus, welches links ein Stück unterhalb der beiden NPCs ist. Während bei den Palmen im Garten ein Äther auf dem Boden liegt, bekommt ihr drinnen von der Frau in der Küche Illumina-Galette.

Lauft ihr dann nach unten und geht dort den Weg entlang, findet ihr das Rathaus. Direkt vor der Dame am Schalter sitzt eine Person, die euch einen Beleber schenkt, wenn ihr sie ansprecht. Geht raus und lauft weiter. Ein Stück weiter begegnet ihr Tali. Betretet ihr den Malasada-Laden, könnt ihr für 200 Pokédollar ein Zucker-Malasada kaufen, wenn ihr die Dame rechts hinter dem Tresen ansprecht. Die andere verkauft für 350 Pokédollar ein Maxi-Malasada. Öffnet unbedingt südlich der Baustelle das Tor und lauft nach hinten zu dem gelben Item – hier findet ihr nämlich ein TM49 – Widerhall. Neben der Baustelle ist die Polizeistation – die im Moment völlig uninteressant ist. Geht also weiter zum Hafen, wofür ihr einfach weiter der Straße folgt.

Hauholi-Hafen

Das Gebäude könnt ihr ignorieren, da es dort für euch im Moment nichts außer ein paar Dialogen gibt. Geht rein, falls ihr diese lesen möchtet, ansonsten könnt ihr euch den Weg sparen. Dafür schenkt euch der Mann mit dem gelben Shirt der daneben steht X-Angriff, wenn ihr ihn ansprecht. Redet außerdem mit dem Mädchen direkt neben ihm, um auch ein X-Abwehr zu erhalten.

Redet dann Elima an, der auf dem Hafen-Gelände steht. Daraufhin taucht Team Skull auf. Sprecht den Rüpel vor euch an, um zu kämpfen.

Team Skull Rüpel Zubat Lv. 8 256 Pokédollar

Nach dem Kampf ergreifen beide Rüpel die Flucht. Elima heilt dein Pokémon-Team. Anschließend könnt ihr gegen den Captain kämpfen.

Captain Elima Mangunior Lv. 9 Farbeagle Lv. 10 1.200 Pokédollar

Items:

Supertrank

Habt ihr Elima besiegt, lauft ihr den Weg bis zum Pokémon-Center zurück. Lasst dort wenn nötig euer Team heilen. Ansonsten lauft ihr direkt weiter den Weg nach Norden entlang. Ihr begegnet Lilly. Lauft weiter und kommt der Bitte von Hala nach. Ihr sollt Tauros streicheln. Anschließend läuft es weg und ihr könnt Route 2 betreten.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen