Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung – Route 2 erkunden und Hauholi-Friedhof (Teil 5)

Route 2 erkunden

Nachdem ihr die Stadt hinter euch gelassen habt, erreicht ihr Route 2. In meiner Pokémon Mond und Pokémon Sonne Komplettlösung verrate ich euch, was ihr hier an wilden Pokémon und Co. finden könnt. Ihr habt hoffentlich ein paar Pokébälle einstecken, da hier wieder diverse Kreaturen im hohen Gras auf euch warten. Darüber hinaus könnt ihr natürlich einige Items aufsammeln und gegen Trainer antreten. Gleich zu Beginn begegnet ihr einem Mann, der euch auf das raschelnde Gras aufmerksam macht. Er gibt euch den Tipp, dass entsprechende Pokémon oft ein Item fallen lassen. Probiert es gleich aus und lauft zu der entsprechenden Stelle im hohen Gras. Auf halber Strecke begegnet euch ein Makuhita. Schnappt es euch direkt, wenn ihr mögt. Außerdem lässt es eine Sinelbeere fallen.

Verlasst ihr das Gebiet und kehrt zurück, ist übrigens wieder ein Pokémon im Gras, welches raschelt. Beim zweiten Mal erschien bei mir ein Mangunior, welches ebenfalls eine Sinelbeere fallen gelassen hat. Ihr könnt diesen Vorgang beliebig wiederholen. Ich habe einige Versuche gewagt, außer Sinelbeeren aber keine Items bekommen.

Wilde Pokémon auf Route 2:

Traumato

Mangunior (nur bei Tag)

Makuhita

Habitak

Fukano

Farbeagle

Mauzi

Rattfratz (nur bei Nacht)

Items auf Route 2:

Heilball

Supertrank

Riesenpilz

Beleber

Trainer auf Route 2:

Schönheit Charlize Nebulak Lv. 9 288 Pokédollar

Im Bereich oberhalb des Friedhofs:

Vorschüler Cedric Habitak Lv. 8 96 Pokédollar

Backpackerin Lena Waumboll Lv. 10 240 Pokédollar

Pokémon-Züchter Carsten Smettbo Lv. 10 400 Pokédollar

Vorschülerin Chloe Wommel Lv. 9 108 Pokédollar

Hauholi-Friedhof

Lauft ihr nach dem Kampf gegen Charlize ein Stück weiter und nehmt dann die Abzweigung nach rechts, kommt ihr auf den Friedhof. Lauft unbedingt durch das hohe Gras hinter die Hecke auf der rechten Seite, wo ihr die TM 100 – Vertrauenssache aufsammeln dürft. Im Gras könnt ihr zudem ein Driftlon fangen, was ihr tun solltet. Ein Mädchen im Pokémon-Center der Stadt hat nämlich danach gefragt. Zeigt ihr ihr den Eintrag im Pokédex erhaltet ihr satte 10.000 Pokédollar.

Items auf dem Hauholi-Friedhof:

Para-Heiler

Riesenpilz

Supertrank

TM100 Vertrauenssache

Wilde Pokémon auf dem Hauholi-Friedhof:

Driftlon

Nebulak

Trainer auf dem Hauholi-Friedhof:

Pokémon-Züchterin Nayla Pikachu Lv. 9 360 Pokédollar

Gentleman Winfrid Makuhita Lv. 9 1.800 Pokédollar

Angestellter Keanu Digda Lv. 9 360 Pokédollar

Habt ihr das Areal mit dem Friedhof erkundet, könnt ihr weiter Route 2 folgen. Linker Hand steht ein Mann auf einem Tauros. Lauft dort den Weg hinein und geht ganz hinten zur Tür beim Auto rein. Dort sitzt auf einem Stuhl ein Mann mit blauer Brille. Sprecht ihn an, damit er euch zwei Nestbälle gibt. In den restlichen Gebäuden gibt es für euch keine Items, nur ein paar Dialoge von NPCs.

Wenn ihr Vorschüler Cedric besiegt habt und weitergeht, trefft ihr ein Botogel. Geht zu den Beerenfeldern, auf die es euch aufmerksam machen wollte. Dort bedroht Team Skull einen Mann. Es kommt zum Kampf.

Team Skull Rüpel Traumato Lv. 10 320 Pokédollar

Ist der Rüpel besiegt, hauen die Typen von Team Skull ab. Der Mann gibt euch als Dank eine Sinelbeere. Anschließend fragt er euch, ob ihr Beeren-Experte werden möchtet. Neben dem Mann steht ein Baum, vor dem Beeren liegen. Interagiert mit „A“ und hebt eine Sinelbeere auf. Wiederholt dies um eine weitere Sinelbeere und eine Persimbeere aufzuheben. Dann sprecht ihr wieder den Mann an, der von euch eine Persimbeere sehen wollte. Als Belohnung gibt es eine Tsitrubeere. Bevor ihr geht, solltet ihr noch das Haus betreten. Das Botogel unten vor dem Sofa übergibt euch einen Beleber, wenn ihr es ansprecht. Außerdem könnt ihr einen Riesenpilz bei den Beerenfeldern aufsammeln – ganz links unten.

Geht dann wieder zurück auf Route 2 und folgt weiter dem Weg. Dabei könnt ihr gegen einige Trainer kämpfen, bis ihr schließlich Tali trefft. Zusammen geht ihr ins Pokémon-Center. Drinnen schenkt er euch 3 Beleber. Sprecht ihr das Mädchen mit dem Hut an, erzählt diese von ihrem Freund. Sie möchte gern einen Pokédex-Eintrag für Wommel sehen. Im Moment könnt ihr da aber noch nicht viel tun, da es die Kreatur laut ihrer Aussage erst auf Route 3 gibt. Behaltet also diese Sache zunächst im Hinterkopf. Rechts steht ein Mädchen mit kurzem grünen Rock. Habt ihr ein Habitak, könnt ihr es gegen ihr Machollo tauschen. Wollt ihr eines und habt noch kein Habitak, werdet ihr im hohen Gras auf Route 2 fündig. Lauft einfach vom Center aus ein Stück zurück.

Angebot vom Café-Bereich:

Eneco-Kakao 198 Pokédollar Sananasaft 198 Pokédollar Roserade-Tee 198 Pokédollar

Angebot im Pokémon-Supermarkt:

Pokéball 200 Pokédollar Trank 200 Pokédollar Gegengift 200 Pokédollar Para-Heiler 300 Pokédollar Aufwecker 100 Pokédollar Feuerheiler 300 Pokédollar Eisheiler 100 Pokédollar Fluchtseil 1.000 Pokédollar Schutz 400 Pokédollar Supertrank 700 Pokédollar Heilball 300 Pokédollar Nestball 1.000 Pokédollar Luxusball 1.000 Pokédollar X-Tempo 1.000 Pokédollar X-Angriff 1.000 Pokédollar X-Abwehr 2.000 Pokédollar Megablock 1.500 Pokédollar Angriffplus 1.000 Pokédollar X-Treffer 1.000 Pokédollar X-Spezial 1.000 Pokédollar X-Spezial-Vert. 2.000 Pokédollar

Verlasst ihr das Pokémon-Center, nachdem ihr dort alles was ihr möchtet erledigt habt, seht ihr einen Baum vor dem Beeren liegen. Interagiert mit „A“ und ein wildes Pokémon springt euch an – in meinem Fall ein Krabbox. Interagiert noch ein paar Mal mit dem Beerenhaufen, um alle Beeren aufzuheben. Da der rechte Weg versperrt ist, müsst ihr den linken Weg einschlagen. Dort steht Captain Elima. Nun könnt ihr die erste Prüfung ablegen. Elima warnt euch davor, dass ihr die Vegetationshöhle nicht einfach verlassen könnt. Habt ihr nicht genug Tränke und andere Items dabei, solltet ihr daher zunächst bei den Dialogoptionen „Nein“ wählen. Da das Pokémon-Center gleich nebenan ist, könnt ihr euren Vorrat an Items noch einmal aufstocken. Wenn ihr meint genug zu haben und euch stark genug fühlt, wählt ihr „Ja“.

Diesen Beitrag empfehlen teilen

teilen

pinnen

teilen