Pokémon Mond und Pokémon Sonne: Globales Spektakel hat begonnen

In Pokémon Mond und Pokémon Sonne läuft aktuell das erste Globale Spektakel. Daran dürfen Trainer aus aller Welt teilnehmen. Zusammen müssen vorgegebene Ziele erreicht werden. Gelingt den Spielern dies, erhalten alle die sich zuvor für die Teilnahme eingeschrieben haben einen Preis. Möchtet ihr teilnehmen, müsst ihr dem Festival-Plaza einen Besuch abstatten und dort in das Gebäude in der Mitte gehen. Dort sprecht ihr die Frau mit dem Blumenkranz im Haar an, die euch erklärt was zu tun ist.

Neben dem NPC steht ein PC, bei dem ihr euch eine Spielsynchro ID ausstellen lassen könnt. Folgt den Anweisungen, um eine ID zu bekommen. Lasst euch diese ausstellen und sprecht dann wieder mit der blau gekleideten Frau neben dem PC. Bei ihr könnt ihr euch nun für die Teilnahme eintragen lassen, was ihr mit „Ja“ bestätigen müsst. Ziel des aktuellen Globalen Spektakels ist es, 100.000.000 wilde Pokémon zu fangen. Die Veranstaltung läuft noch bis 12. Dezember (23:59 Uhr). Sollten die Spieler erfolgreich sein, gibt es 1.000 Festival Münzen. Bei einem Misserfolg immerhin 100.

